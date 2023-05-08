Верес объявил о создании футбольной академии

Сегодня, 8 мая, члены наблюдательного совета "Вереса" на очередном заседании единогласно поддержали идею создания в Ровно Футбольной академии. Единственным учредителем ООО Футбольная академия "Верес" стал ПАО ровенский народный клуб "Верес".

Директором академии назначили Олега Шандрука.

Также члены наблюдательного совета утвердили программу развития Футбольной академии "Верес" до 2030 года.

"Клуб без академии - это клуб без фундамента. Нужна синергия города, области и региона, чтобы мы могли собрать лучших детей и создавать молодых талантливых футболистов. Это очень важный проект", - сказал президент ровенчан Иван Надеин.

В июле этого года Футбольная академия "Верес" откроет набор детей в четыре возрастные категории: U-12 и U-13 и U-14 и U-16, которые сыграют в Первой лиге ДЮФЛ. Запуск Футбольной академии "Верес" запланирован на 7-е августа.