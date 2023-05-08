  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - Колос: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Колос: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Верес - Колос: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

ФК "Верес" / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В предыдущем домашнем матче "Верес" наконец-то одержал свою первую победу на собственном поле после реконструкции стадиона "Авангард". Впрочем, по результатам домашних игр ровенчане все еще идут на последнем месте в таблице УПЛ. "Колос", что интересно, в гостях наоборот выступает несколько хуже, чем в Ковалевке. Команда из Киевщины еще не потеряла последние шансы на еврокубки, но для этого "Верес" необходимо побеждать. К слову, ковалевцы еще ни одного поединка в своей истории не проиграли "народному клубу".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Украины. 25-й тур
8 мая. Начало в 15:00
"Верес" - "Колос"
Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports
Текстовая трансляция - UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Верес - Колос дивитися онлайн
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Шаран: Заслуживали этой победы, но хотелось бы лучшей реализации
yellow-arrow
Рух - Ингулец 3:0. Сладкий реванш - лекарство в трудные времена
yellow-arrow
Верес - Колос 0:1. Автогол как фактор полной деморализации
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде