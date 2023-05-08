Верес - Колос: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

В предыдущем домашнем матче "Верес" наконец-то одержал свою первую победу на собственном поле после реконструкции стадиона "Авангард". Впрочем, по результатам домашних игр ровенчане все еще идут на последнем месте в таблице УПЛ. "Колос", что интересно, в гостях наоборот выступает несколько хуже, чем в Ковалевке. Команда из Киевщины еще не потеряла последние шансы на еврокубки, но для этого "Верес" необходимо побеждать. К слову, ковалевцы еще ни одного поединка в своей истории не проиграли "народному клубу".

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Чемпионат Украины. 25-й тур

8 мая. Начало в 15:00

"Верес" - "Колос"

Трансляция – Youtube-канал Setanta Sports

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