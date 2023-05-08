Рух – Ингулец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Неважно место команд в турнирной таблице. Кого сейчас интересует, что "Рух" и "Ингулец" ведут борьбу за выживание? Владельцы обоих клубов Григорий Козловский и Александр Поворознюк сделали эту дуэль войной двух президентов. Состоявшийся в апреле поединок первого круга завершился победой петровцев. Да и вообще львовяне еще не побеждали в очных встречах на уровне УПЛ. Может быть, это произойдет сегодня?

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Чемпионат Украины. 25-й тур

8 мая. Начало в 15:00

"Рух" - "Ингулец"

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