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Рух – Ингулец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ
Фото: ФК Інгулець
Неважно место команд в турнирной таблице. Кого сейчас интересует, что "Рух" и "Ингулец" ведут борьбу за выживание? Владельцы обоих клубов Григорий Козловский и Александр Поворознюк сделали эту дуэль войной двух президентов. Состоявшийся в апреле поединок первого круга завершился победой петровцев. Да и вообще львовяне еще не побеждали в очных встречах на уровне УПЛ. Может быть, это произойдет сегодня?
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Чемпионат Украины. 25-й тур
8 мая. Начало в 15:00
"Рух" - "Ингулец"
Трансляция - Youtube-канал Football Hub
Текстовая трансляция -
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