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Скрипник: Не смогли показать, что показывали в предыдущих матчах. Не играли в атакующий футбол

Премьер-лига
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Тренер Ворсклы признал, что его команда проиграла борьбу Минаю

Скрипник: Не смогли показать, что показывали в предыдущих матчах. Не играли в атакующий футбол

Фото: Александр Приходько

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура УПЛ с "Минаем" (0:2).

- Выиграла та команда, которая больше этого хотела. А мы не смогли показать то, что показывали в нескольких предыдущих матчах. Не играли в атакующий футбол. "Минай" поздравляю с победой. Не вспомню какой-то наш шанс, после которого мы могли забить. В первом тайме был выход четырех против двух – и это все. Настраивались, что будет такая игра, которую предлагает "Минай": стандарты, компактный футбол, второй мяч. Большинство процентов по этому проигрывали. Все по делу. Проиграли команде, которая больше желала победить. Выводы сделаем и будем двигаться дальше.

- Оба матча против "Миная" в этом сезоне вы провели на "Минай-Арене". И было два разных рисунка игры. Согласны?

– У нас сегодня приехало на матч семнадцать футболистов, из них двое – вратари. Травмы, карточки были, не хватало футболистов. Но для тех, кто играл с молодежки – это хорошая школа. Мы настраивались на борьбу, но в итоге ее проиграли. Это было главным фактором.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник ФК Минай
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