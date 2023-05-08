Верес - Колос 0:1. Автогол как фактор полной деморализации

На перший погляд мотивації у гравців «Вереса» мало бути більше у цьому поєдинку. Вони ведуть боротьбу за виживання, тоді як «Колос» своєю серією з трьох поразок поспіль суттєво погіршив шанси наздогнати «Олександрію». Але ж якщо розібратись, то ковалівці самі ще не убезпечили себе від хвилювання на фініші сезону. Перевага в шість балів над 13-ю сходинкою, що веде до перехідних матчів, не виглядає гарантією за п’ять турів до фінішу.

На користь «Вересу» говорили кадрові проблеми суперника. Гончаренко досі травмований, Чоботенко – дискваліфікований, тож довелось переводити в центр номінального флангового захисника Чорноморця. Зліва таким чином вийшов Золотов. Ще один момент – вік провідних гравців. Богданов отримав відпочинок, тож в стартовому складі дебютував Велетень, який вийшов на фланзі, тоді як Болбат змістився до центру.

Юрій Вірт теж вдався до перестановок порівняно з матчем проти «Зорі». Зрозуміло, що Юрчишина, який отримав червону картку, замінив Когут. Лебеденко по позиції замінив Станіслава Шарая, а Кльоц вийшов в опорній зоні поруч з Кучеровим.

Тож з перших хвилин очікувалось, що рівненці будуть грати активніше та диктуватимуть умови супернику. Але чогось незвичного господарі не запропонували, а на 8-й хвилині ще й пропустили курйозний гол. Пасіч, вибиваючи м’яч зі своєї зони, «віддав пас» на Велетня, той змістився до лицьової лінії та прострілив, а на шляху опинився Балан – автогол і 0:1.

Впевнену в собі команду такий розвиток подій зазвичай лише більше заводить, але у випадку з «Вересом» цього не сталось. Перший удар рівненці завдали лише на 22-й хвилині – це Шарай не влучив у ворота після скидки Пасіча. Згодом Шарай бив головою після розіграшу кутового – виглядало небезпечно, але по факту такі удари воротар рівня УПЛ повинен спокійно брати, що й зроби Волинець.

Найкращу атаку «Верес» організував на 36-й хвилині, коли Пасіч ввімкнув свою швидкість, віддав на Шестакова, а той скинув на Лебеденка. В динамівці виглядало красиво і гостро, але завершальний удар не вийшов (не в останню чергу через спротив від Мілька). Перерахувавши моменти, здається, що не все так погано було у грі «Вереса», але рівненці виглядали якщо не приреченими, то деморалізованими. Їм явно не вистачало емоцій, щоб створити проблеми «Колосу», який відверто зосередився на збереженні своєї переваги.

Не вдалось завестись рівненцям і в перерві. Вони наступали, але максимум, що вдавалось, це заробляти стандартні положення. Розігрували цікаво, як от коли Шарай котив низом на Блізніченка, чи сам Андрій відпасовував на фланг на Курко, але кожного разу м’яч застрягав у скупченні гравців. Спрямувати м’яч в рамку вдалось лише Кльоцу, але Волинь з ударом справився.

«Колос» відповів лише в середині другого тайму і ледь не збільшив перевагу. Болбат з правого флангу віддав до центру, Оріховський на прийомі проскочив повз двох суперників, вийшов по центру на ударну позицію, але м’яч на кутовий перевів Когут.

Фактично востаннє «Верес» загрожував воротам суперника ще на 69-й хвилині, коли Пасіч скинув головою м’яч на лінію воротарського майданчика на Шестакова, але тому завадив пробити по воротах Волинець. Після цього «Колос» все частіше почав відсувати гру до центру поля, а той й до штрафного майданчика господарів. Заміни Вишняка (Безбородька та Богданова) виявились більш ефективними, ніж заміни Вірта (Гайдучик та Дахновський). Принаймні тренер «Колоса» отримав необхідний результат – його команда відстояла перевагу, перервала серію поразок і все ще може мріяти про єврокубки. «Вересу» ж з таким настроєм буде важко втриматись.

Vbet ліга. 25-й тур

8 травня. Рівне. Стадіон Авангард

«Верес» - «Колос»

Гол: Балан 8 аг

«Верес»: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Г. Пасіч - Кльоц, Кучеров – Блізніченко (Дахновський 70), Лебеденко (Гайдучик 70), В.Шарай - Шестаков

Тренер: Юрій Вірт

«Колос»: Волинець – М.Кравченко, Новак, Чорноморець, Золотов - Мілько – Ільїн (Гусол 90+4), Оріховський (Криворучко 90+4), Болбат, Велетень (Богданов 68) – Лисенко (Безбородько 75)

Тренер: Ярослав Вишняк

Арбітр: Дмитро Бондаренко

Попередження: Балан 28, Вовченко 44, Вірт 82 , Кльоц 90- Оріховський 26, Безбородько 81