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Вернидуб - о матче с Динамо: Не хватило фарта. В любой игре нужен фарт

Премьер-лига
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(1 голосов)

Игрой своей команды тренер доволен

Вернидуб - о матче с Динамо: Не хватило фарта. В любой игре нужен фарт

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура УПЛ с "Динамо" (0:1).

– Чего не хватило для положительного результата? Забитого гола. В целом неплохая игра против "Динамо". В первом тайме были моменты, которые не реализовали. На второй тайм вышли какие-то растерянные, пропустили быстрый гол со стандарта. Вторым темпом пошла подача с фланга и удар. После этого ребята вернулись в игру, но свой гол так и не забили. Но это футбол, нужно это принять.

Очень обидно для меня и для команды, которые в дававшейся игре уступили. Что ж, ничего ужасного. Для нас это опыт, что мы тоже можем на равных играть против команд, борющихся за самые высокие места.

– Насколько серьезна травма у Микитишина и оцените дебют Сосы.

- Артур потянул заднюю мышцу. Насколько это серьезно – трудно сейчас сказать. Что касается Сосы, то он только приехал. Мы на него очень рассчитываем, должен нас усилить. Подписали его еще в марте, а доехал он только сейчас. Но сейчас это реалии нашей жизни. Верим в то, что он очень быстро адаптируется в "Кривбассе". Он – неплохой фланговый нападающий с хорошей техникой.

– Кого сегодня "Кривбасса" не хватало на поле? Может быть, Виталия Вернидуба?

– Не хватило фарта. В любой игре требуется фарт. Ушли на перерыв при счете 0:0, хотя должны были выигрывать 1:0. Вышли на второй и сразу пропустили – 0:1. Все, кто сегодня был в поле, все на своих местах. Есть ребята, травмированные, и их действительно не хватает. Но футболисты, которые сейчас играют, действительно демонстрируют неплохой интересный футбол.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Кривбас

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Комментарии (2)
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fanatSD (донецк)
08.05.2023 в 18:10
вчера ещё один рассказывал о фарте и плохой реализации.
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0
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
08.05.2023 в 18:00
Все просто: клас Динамо значно вищий Кривбаса, тож все закономірно; Київ зіграв на класі у щільному графіку матчів і, попри повну обструкцію Динамо з боку суддів, зумів забрати всі очки у трьох матчах цього щільного відтинку.
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