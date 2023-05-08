Заря - Металлист 1925 3:0. Любимый соперник луганчан

Луганская "Заря" выходила на сегодняшний матч со знанием того, как сыграли их главные конкуренты. А точнее, конкурент в лице киевского "Динамо", которые четырьмя часами ранее сумел одолеть "Кривбасс". В принципе, это не оставляло команде ван Леувена пространства для маневра - им нужно было побеждать. Побеждать, дабы все так же уверенно идти на третьем месте. Побеждать, дабы и дальше оставаться самой стабильной командой весны. Побеждать, несмотря на серьезные потери - Имереков и Бражко пропускали матч из-за дисквалификации, вместо них вышли Снурницын и Дришлюк. И это были все изменения от коуча хозяев.

"Металлист 1925", как нам кажется, не расстроился сегодня бы и ничейному счету. Харьковчане обладают запасом от опасной зоны, почти не проигрывают в последних турах и неплохо играют в обороне. И это несмотря на огромные потери. Сегодня, как и неделю назад, Эдмар и Голодюк не могли рассчитывать на Бычека, Капинуса, Дмитренко и Вачиберадзе, не вышел на поле из-за дисквалификации и Евгений Ткачук, которого в центре обороны вынужденно заменял опорник Мартынюк. В общем, не самая простая кадровая ситуация.

Мы почти наверняка уверенны, что ван Леувен настраивал своих подопечных на быстрый гол. Уж больно здорово хозяева начали матч, прессингуя соперника на чужой половине. Такое рвение дало свои плоды - "Металлист 1925" не мог нормально разыгрывать мяч, часто ошибался в передачах, а также еще и пропустил гол. После стандарта, что уже можно назвать фирменным почерком "Зари". Во втором туре кряду луганчане отлично разыграли угловой, Герреро бил с опасной позиции, Сидоренко справился, однако после Снурницын сыграл на подборе, выкатил на ногу Шахову и тот пробил точно. 1:0, быстрый гол точно должен был помочь "Заре".

После стартовой активности и забитого мяча, луганчане сбавили темп, что позволило "Металлисту 1925" немного спокойнее контролировать мяч. Продвижения особого не было, но исчезла и паника, преследовавшая харьковчан на протяжении стартового отрезка. "Заря" включилась лишь под конец тайма, создав два момента. В одном из них с острого угла точно в Сидоренко пробил Бутко, во втором - очередной выход 1 на 1 не реализовал Герреро. Ну а уже перед свистком на перерыв идеальный шанс имел "1925". Шикарный проход левым флангом от Ременюка завершился точным навесом на молодого Островского. Форвард пробил в перекладину, а с добиванием Габелка и Ткачука (Андрея, не Евгения) справилась оборона. А забей харьковчане "в раздевалку", каким интригующим мог получиться следующий тайм.

На деле же вторая половина превратился в шоу одной команды. "Заря" смяла соперника в начале тайма, забив два быстрых гола и создав примерно столько же моментов. Первый точный удар (тайма, не матча) был создан Русиным. Именно Назарий перехватил сферу на чужой половине, ускорился правым флангом, сместился в штрафной и пробил в ближний угол ворот Сидоренко. Вскоре счет стал неприличным. Атака хозяев разыграла отличный момент, Булеца скинул на Герреро и тот совершил уже восьмое результативное действие в восьми играх за луганчан (4+4). 3:0, конец интриги.

Проблемы гостей продолжились и после третьего гола. Заднюю в одном из эпизодов потянул опытный кипер Сидоренко, из-за чего тренерскому штабу пришлось экстренно выпускать совсем молодого Потимкова. Для 19-летнего кипера это стало лишь вторым появлением в УПЛ, ранее он одну минуту сыграл против "Днепра-1". "Заря" же окончательно расслабилась после третьего забитого, в то время как их наставник решил разгрузить основу и дать немного времени резерву. На поле вышли неосновные Хахлев, Полегенько, Нагнойный и Погорилый, дабы попытаться убедить тренера в своей профпригодности. Однако моментов у них особо не было. Все же тяжело входить в игру, которая была сделана ранее.

"Заря" добыла уже девятую победу в рамках второго круга, вернув прежний отрыв от киевского "Динамо". Для луганчан "Металлист 1925" остается одним из самых удобных соперников - в трех играх против харьковчан команда добыла три разгромные победы с общим счетом 12:1. Серьезные показатели, не так ли?

VBET-лига. 25-й тур

8 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Ассистенты: Виктор Нижник (Винница), Владимир Коротин (Киев)

Заря - Металлист 1925 3:0

Голы: Евгений Шахов 7, Назарий Русин 48, Эдуардо Герреро 52

Заря: Александр Сапутин, Богдан Бутко, Денис Антюх (Павел Полегенько 81), Сергей Булеца (Денис Нагнойный 81), Кирилл Дришлюк (Дмитрий Мишнев 46), Евгений Шахов, Назарий Русин (Владислав Погорилый 70), Эдуардо Герреро (Алексей Хахлев 70), Арсений Батагов, Роман Вантух, Игорь Снурницын

Металлист 1925: Денис Сидоренко (Игорь Потимков 70), Михаил Рудавский, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин, Андрей Ременюк (Абдулла Абдуллаев 59), Игорь Курило, Андрей Ткачук, Дмитрий Кравченко (Вадим Сологуб 82), Артем Габелок, Никита Безуглый, Владислав Островский

Предупреждения: Роман Вантух 63, Богдан Бутко 89