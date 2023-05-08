Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

Польша доставила в Украину 10 истребителей МиГ-29, которые пообещала передать в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Defence24.pl Якуба Паловского в Twitter.

"Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29", – привел журналист слова министра обороны Польши Мариуша Блащака.

При этом Блащак не раскрыл более подробные детали доставки самолетов в Украину.

Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.