  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

Премьер-лига
(1 голосов)

Об этом сообщил министр обороны Польши

Польша передала Украине 10 истребителей МиГ-29

Новина українською

Польша доставила в Украину 10 истребителей МиГ-29, которые пообещала передать в рамках военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Defence24.pl Якуба Паловского в Twitter.

"Польша предоставила Украине 10 истребителей МиГ-29", – привел журналист слова министра обороны Польши Мариуша Блащака.

Читайте также"Изображают из себя трехсотых". "Друзья Динамо" призвали игроков не симулировать и профинансировать помощь на фронт

При этом Блащак не раскрыл более подробные детали доставки самолетов в Украину.

Напомним, в середине марта президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу МиГ-29 Украине. О первых поставках самолетов стало известно еще в начале апреля, но точное количество не называли.

По теме
yellow-arrow
Гонка продолжается. Заря - Металлист 1925 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Дубинчак: Второй тайм мы играли по ветру, а при таких условиях играть намного легче
yellow-arrow
И месть моя страшна. Рух - Ингулец 3:0. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде