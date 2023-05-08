Вирт: Гол, который мы сегодня пропустили – это уровень ДЮСШ U10

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился эмоциями после домашнего поражения от "Колоса" (0:1) в 25-м туре УПЛ.

"Не имеем права так безответственно начинать матч. Гол, который мы сегодня пропустили – это уровень ДЮСШ U10. Так играют опытные футболисты, которым по тридцать лет, которые играют и ошибаются. Мы дарим гол и, конечно, трудно потом отыгрываться.

Мы вроде и настраиваем футболистов, и они все понимают, а потом выходим и уже какой матч начинаем с – 0:1. Большие претензии имею к защитникам. Такие подарки делать мы не имеем права.

Затем начинаем спешить, тяжело преодолевать насыщенную оборону соперника. Ну и реализация... Моменты есть, доводим атаки до ударов, но не забиваем. С такими ошибками трудно рассчитывать на победу и реализацию хочется лучшую.

Сегодня мы легко теряли мяч. Пытались разыгрывать больше, доводить до удара, не сбиваться на навал Но "Колос" – очень опытная команда. Они перекрыли все свободные зоны, очень компактно сыграли. И дальних ударов у нас не было. Позиционная атака – не наш козырь. С этим у нас есть проблемы.

Дмитрий Клец играл сегодня на уколах сегодня, Валерий Кучеров тоже еще не полностью пришел в себя после травмы, много пропустил. Не хватало свежести обоим, не хватило сил на весь матч. Соперник вел в счете и нам очень тяжело было преодолевать их массированную оборону. Теряли мяч в элементарных ситуациях.

Геннадий Пасич вынужденно играет в обороне. Это атакующий игрок. Он один из самых технических наших футболистов. Креативный, быстрый. Но сейчас и от него чрезвычайное количество брака и низкий КПД. Если уж он ошибается в простых ситуациях – что говорить о других? Мало качественных подключений, острых передач - много сумбура.

У нас впереди пять матчей: "Шахтер", "Динамо", "Александрия", "Металлист 1925", "Ингулец". Надо готовиться и бороться за очки. Харьковчане – добротная команда, но мы их уже обыгрывали.

Главное – это концентрация. Но с такими ошибками – трудно на что-то рассчитывать. Идет длинная передача, один – не выбивает, второй не выбивает, Геннадий Пасич сбрасывает мяч в центр, Денис Балан забивает в свои. Если это пропускать... Это не заслуга соперника. Это наши простые ошибки. Сами дарим очки соперникам", - сказал Вирт.