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Вишняк: В матче с Вересом сработали на результат

Премьер-лига
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Колос минимально обыграл Верес

Вишняк: В матче с Вересом сработали на результат

Фото: ФК Колос

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал игру команды в победном поединке 25-го тура УПЛ против "Вереса" (1:0).

"Впечатления положительные. Мы одержали победу. Несмотря на множество травмированных и дисквалифицированных игроков. Сработали на результат.

Обе команды хотели победить. Это чувствовалось. У обеих команд было много потерь, чувствовалась нервозность.

Настраивать команду на эту игру было не сложно. У нас амбициозный коллектив. Результаты прошлых лет вынуждают держать высокую планку. Да и в турнирной таблице сейчас высокая плотность. Чемпионат очень интересный. Поэтому и с настроем проблем нет. Играем с максимальной самоотдачей.

Быстрый гол повлиял на игру. Это позволило нам играть вторым номером. "Верес" имел моменты, но и мы могли забивать больше. Результат – на табло. Значит, мы заслужили победу, " - сказал Вишняк.

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В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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Источник:
НК Верес

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