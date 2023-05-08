Вишняк: В матче с Вересом сработали на результат

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал игру команды в победном поединке 25-го тура УПЛ против "Вереса" (1:0) .

"Впечатления положительные. Мы одержали победу. Несмотря на множество травмированных и дисквалифицированных игроков. Сработали на результат.

Обе команды хотели победить. Это чувствовалось. У обеих команд было много потерь, чувствовалась нервозность.

Настраивать команду на эту игру было не сложно. У нас амбициозный коллектив. Результаты прошлых лет вынуждают держать высокую планку. Да и в турнирной таблице сейчас высокая плотность. Чемпионат очень интересный. Поэтому и с настроем проблем нет. Играем с максимальной самоотдачей.

Быстрый гол повлиял на игру. Это позволило нам играть вторым номером. "Верес" имел моменты, но и мы могли забивать больше. Результат – на табло. Значит, мы заслужили победу, " - сказал Вишняк.