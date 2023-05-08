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Голодюк: Заря сегодня в игровом плане, плане уверенности в себе – лучшая команда Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане разгромно проиграли луганчанам

Голодюк: Заря сегодня в игровом плане, плане уверенности в себе – лучшая команда Украины

metalist1925.com

Новина українською

Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк рассказал об игре своей команды в матче против "Зари" (0:3).

– Отрицательный для нас результат. Было у нас много проблем перед этой игрой. Не помню, чтобы у нас сразу столько игроков были травмированы, но это ни в коем случае не оправдание. Мы принимаем этот результат, поздравляем "Зарю" с победой, они использовали свои моменты. Мы, к сожалению, те моменты, которые были у нас, не смогли реализовать.

- Есть выражение, что "игра шла до первого гола", а сегодня показалось, что игра шла до второго гола. Так показалось с трибуны, вы соглашаетесь?

– В чем-то вы, наверное, правы. Если взять в общей сложности 90 минут сегодняшнего матча, то мы провалили где-то 15 минут: до углового в первом тайме, потом начали неплохо играть и первые семь минут второго тайма. Это уже происходит у нас как закономерность. Это, пожалуй, самая печальная для нас новость по состоянию на сегодняшний день, что, как мы не пытаемся достучаться до ребят, мы каждую игру начинаем ужасно, если можно так сказать. Пока, к сожалению, достучаться до ребят мы не можем.

- Считали ли вы, сколько баллов нужно набрать, чтобы избежать борьбы за выживание?

– Нет, не считал. Мы понимали против кого мы играли. "Заря" сегодня, вероятно, в игровом плане, плане уверенности в себе – лучшая команда Украины. Нам нужно брать свои очки. У нас все впереди. Осталось 5 матчей и в этих пяти матчах нужно выжимать максимум. Опять же мы понимали против кого мы играли, мы уважали соперника. Но игра складывалась так, что могли рассчитывать на большее, если бы выходили из первых минут с полной концентрацией, а не пропускали голы, к сожалению.

- Насколько тяжелая травма у Дениса Сидоренко?

- Завтра его, 100% ожидают дополнительные обследования, диагностика. Но по его ощущениям – не все так хорошо.

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В статье: Олег Голодюк Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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