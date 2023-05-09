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Днепр-1: Тем, кто распространяет ложь о кумовстве и рассуждает о судействе в чью-либо пользу, предлагаем рассмотреть два момента матча с Черноморцем
Днепряне намекают на не назначенные пенальти в ворота Черноморца
Фото: СК Дніпро-1
Пресс-служба "
Ранее в СМИ распространялась неподтвержденная информация, что Панчишин – кум спортивного директора днепрян Евгения Красникова.
"Тем, кто распространяет ложь о каком-то кумовстве и рассуждает о судействе в чью-либо пользу, предлагаем рассмотреть два момента в штрафной хозяев с первого тайма матча "Черноморец" – "Днепр-1".
Мяч попал в отставленную руку; откровенно сбили Рубчинского – и это не пенальти?" – написали в твиттере "Днепра-1".
Тим, хто розповсюджує брехню про якесь кумівство та розмірковує про суддівство на чиюсь користь, пропонуємо розглянути два моменти у штрафному господарів з першого тайму матчу Чорноморець - Дніпро-1. М'яч влучив у відставлену руку; відверто збили Рубчинського – і це не пенальті? pic.twitter.com/8euJFv949p— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) May 8, 2023
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