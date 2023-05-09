  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1: Тем, кто распространяет ложь о кумовстве и рассуждает о судействе в чью-либо пользу, предлагаем рассмотреть два момента матча с Черноморцем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1: Тем, кто распространяет ложь о кумовстве и рассуждает о судействе в чью-либо пользу, предлагаем рассмотреть два момента матча с Черноморцем

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне намекают на не назначенные пенальти в ворота Черноморца

Днепр-1: Тем, кто распространяет ложь о кумовстве и рассуждает о судействе в чью-либо пользу, предлагаем рассмотреть два момента матча с Черноморцем

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Пресс-служба "Днепра-1" в клубном Твиттере опубликовала некоторые моменты матча 25-го тура УПЛ против "Черноморца" (2:1), в котором намекает, что арбитр встречи Дмитрий Панчишин не назначил два пенальти в ворота одесситов.

Ранее в СМИ распространялась неподтвержденная информация, что Панчишин – кум спортивного директора днепрян Евгения Красникова.

"Тем, кто распространяет ложь о каком-то кумовстве и рассуждает о судействе в чью-либо пользу, предлагаем рассмотреть два момента в штрафной хозяев с первого тайма матча "Черноморец" – "Днепр-1".

Мяч попал в отставленную руку; откровенно сбили Рубчинского – и это не пенальти?" – написали в твиттере "Днепра-1".

По теме
yellow-arrow
Полтавский апсет. Фоторепортаж с матча Минай - Ворскла
yellow-arrow
Пятая подряд победа луганчан. Фоторепортаж с матча Заря - Металлист 1925
yellow-arrow
Капитан Металлиста 1925: Нас судят очень плохо. В каждой игре то пенальти, то красная карточка, то еще что-нибудь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adey (Korosten)
09.05.2023 в 00:43
і це не пенальті. це потрапляння в руку. гравець не грає в м'яч навмисно.цим не зриває атаку і не позбавляє суперника можливості забити гол. якби судддя поставив тут точку - це було би повне позорище. а не так як у вас лише половина.
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде