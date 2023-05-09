Днепр-1: Тем, кто распространяет ложь о кумовстве и рассуждает о судействе в чью-либо пользу, предлагаем рассмотреть два момента матча с Черноморцем

Пресс-служба " Днепра-1 " в клубном Твиттере опубликовала некоторые моменты матча 25-го тура УПЛ против "Черноморца" (2:1), в котором намекает, что арбитр встречи Дмитрий Панчишин не назначил два пенальти в ворота одесситов.

Ранее в СМИ распространялась неподтвержденная информация, что Панчишин – кум спортивного директора днепрян Евгения Красникова.

"Тем, кто распространяет ложь о каком-то кумовстве и рассуждает о судействе в чью-либо пользу, предлагаем рассмотреть два момента в штрафной хозяев с первого тайма матча "Черноморец" – "Днепр-1".

Мяч попал в отставленную руку; откровенно сбили Рубчинского – и это не пенальти?" – написали в твиттере "Днепра-1".