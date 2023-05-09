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Стали известны лучший игрок и тренер 25-го тура УПЛ
Обе награды достались представителям львовского клуба
Фото: ФК Рух
Украинская Премьер-Лига определила самых ярких футболиста и наставника 25-го тура.
По итогам голосования победу одержали нападающий "Руха" Юрий Климчук и тренер этой же команды Виталий Пономарев.
"Желто-черные" на своем поле разгромили "Ингулец" (3:0) и прервали свою 9-матчевую серию без побед. На счету Климчука дубль в ворота петровского клуба.
В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.
Напомним, "Рух" набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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