Стали известны лучший игрок и тренер 25-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига определила самых ярких футболиста и наставника 25-го тура.

По итогам голосования победу одержали нападающий "Руха" Юрий Климчук и тренер этой же команды Виталий Пономарев.

"Желто-черные" на своем поле разгромили "Ингулец" (3:0) и прервали свою 9-матчевую серию без побед. На счету Климчука дубль в ворота петровского клуба.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

Напомним, "Рух" набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.