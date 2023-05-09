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Стали известны лучший игрок и тренер 25-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Обе награды достались представителям львовского клуба

Стали известны лучший игрок и тренер 25-го тура УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

Украинская Премьер-Лига определила самых ярких футболиста и наставника 25-го тура.

По итогам голосования победу одержали нападающий "Руха" Юрий Климчук и тренер этой же команды Виталий Пономарев.

"Желто-черные" на своем поле разгромили "Ингулец" (3:0) и прервали свою 9-матчевую серию без побед. На счету Климчука дубль в ворота петровского клуба.

В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

Напомним, "Рух" набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: Рух (Львов) Юрий Климчук Виталий Пономарев
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Источник:
УПЛ

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