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Пономарев: Руху нужна была какая-то победа для уверенности

Премьер-лига
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Львовский клуб разгромил "Ингулец"

Пономарев: Руху нужна была какая-то победа для уверенности

Фото: ФК Рух

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Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями после победы над "Ингульцом" (3:0) в матче 25-го тура УПЛ.

"Считаю, что эта победа заслуженная. Прежде всего, спасибо команде за самоотдачу. Эти очки для нас очень нужны, футболисты ощущали большое давление, на них влияет турнирное положение.

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Нам нужна была какая-то победа для уверенности. Поэтому хорошо, что сегодня выиграли. Думаю, что ребята увереннее будут чувствовать себя во время следующих матчей, возможно, не будет такого давления на них. И они покажут тот футбол, в который умеют и могут играть качественно. Спасибо команде за эту победу.

Мы в такой ситуации, что победа лишь немного улучшила наше положение. Я верю, что эти ребята вырастут в хороших качественных футболистов. Надеюсь, что наши молодые футболисты обретут уверенность. Прежде всего, это для них необходимо, чтобы победа дала им определенный толчок. Для них это очень важно", - сказал Пономарев.

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В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Виталий Пономарев
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Источник:
ФК Рух

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