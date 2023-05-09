Пономарев: Руху нужна была какая-то победа для уверенности

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев поделился мыслями после победы над "Ингульцом" (3:0) в матче 25-го тура УПЛ.

"Считаю, что эта победа заслуженная. Прежде всего, спасибо команде за самоотдачу. Эти очки для нас очень нужны, футболисты ощущали большое давление, на них влияет турнирное положение.

Нам нужна была какая-то победа для уверенности. Поэтому хорошо, что сегодня выиграли. Думаю, что ребята увереннее будут чувствовать себя во время следующих матчей, возможно, не будет такого давления на них. И они покажут тот футбол, в который умеют и могут играть качественно. Спасибо команде за эту победу.

Мы в такой ситуации, что победа лишь немного улучшила наше положение. Я верю, что эти ребята вырастут в хороших качественных футболистов. Надеюсь, что наши молодые футболисты обретут уверенность. Прежде всего, это для них необходимо, чтобы победа дала им определенный толчок. Для них это очень важно", - сказал Пономарев.