СМИ: Зимний новичок Динамо мог оказаться в Кривбассе

Македонский полузащитник "Динамо" Решат Рамадани мог оказаться в другом клубе УПЛ.

Как сообщает известный журналист Владимир Зверов, 19-летнего хавбека просматривал "Кривбасс". По его информации, клуб из Кривого Рога в итоге решил, что этот игрок им не интересен.

Зимой Рамадани подписало "Динамо". Киевляне заплатили "Шкендии" за этот трансфер 250 тысяч евро. Пока что Решат ни разу не появлялся в футболке "бело-синих". Его контракт с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.