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СМИ: Зимний новичок Динамо мог оказаться в Кривбассе

Премьер-лига
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Криворожский клуб просматривал македонца

СМИ: Зимний новичок Динамо мог оказаться в Кривбассе

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Македонский полузащитник "Динамо" Решат Рамадани мог оказаться в другом клубе УПЛ.

Как сообщает известный журналист Владимир Зверов, 19-летнего хавбека просматривал "Кривбасс". По его информации, клуб из Кривого Рога в итоге решил, что этот игрок им не интересен.

Зимой Рамадани подписало "Динамо". Киевляне заплатили "Шкендии" за этот трансфер 250 тысяч евро. Пока что Решат ни разу не появлялся в футболке "бело-синих". Его контракт с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Решат Рамадани
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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