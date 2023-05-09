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СМИ: Зимний новичок Динамо мог оказаться в Кривбассе
Криворожский клуб просматривал македонца
Фото: ФК Динамо Київ
Македонский полузащитник "Динамо" Решат Рамадани мог оказаться в другом клубе УПЛ.
Как сообщает известный журналист Владимир Зверов, 19-летнего хавбека просматривал "Кривбасс". По его информации, клуб из Кривого Рога в итоге решил, что этот игрок им не интересен.
Зимой Рамадани подписало "Динамо". Киевляне заплатили "Шкендии" за этот трансфер 250 тысяч евро. Пока что Решат ни разу не появлялся в футболке "бело-синих". Его контракт с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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