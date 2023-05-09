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Маркевич: Я был на базе Металлиста. К сожалению, туда ракета прилетела

Премьер-лига
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Известный украинский тренер посетил прифронтовой Харьков

Маркевич: Я был на базе Металлиста. К сожалению, туда ракета прилетела

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о посещении прифронтового Харькова и базы своего бывшего клуба - "Металлиста".

"Я очень хотел приехать в Харьков, там у меня много друзей, хотел со всеми увидеться. А тут еще такой повод хороший – ветеранский турнир. Я всем доволен.

Конечно, видны следы обстрелов, особенно в центре. Но надо знать харьковчан! Они поставили оккупантов на место и не дали захватить город. Сейчас Харьков оживает, футбол возвращается – начался турнир ветеранов. Я надеюсь, что в Харькове все будет хорошо. Для меня это особенный город.

Сразу нахлынула ностальгия, ведь я здесь проработал девять лет. Было приятно увидеть, что газон и поле [ОСК «Металлист»] в идеальном состоянии.

Также я был на базе "Металлиста". К сожалению, туда ракета прилетела. Но я думаю, как война закончится, базу быстренько восстановят", - рассказал Маркевич в интервью Fanday.

Напомним, 72-летний Маркевич возглавлял "Металлист" с 2005 по 2014 год. Под его руководством "желто-синие" 1 раз становились серебряными призерами чемпионата Украины, 5 раз выигрывали бронзу и выходили в 1/4 финала Лиги Европы.

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В статье: Мирон Маркевич война с россией
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Источник:
Fanday

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