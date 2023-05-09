Маркевич: Я был на базе Металлиста. К сожалению, туда ракета прилетела

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал о посещении прифронтового Харькова и базы своего бывшего клуба - "Металлиста".

"Я очень хотел приехать в Харьков, там у меня много друзей, хотел со всеми увидеться. А тут еще такой повод хороший – ветеранский турнир. Я всем доволен.

Конечно, видны следы обстрелов, особенно в центре. Но надо знать харьковчан! Они поставили оккупантов на место и не дали захватить город. Сейчас Харьков оживает, футбол возвращается – начался турнир ветеранов. Я надеюсь, что в Харькове все будет хорошо. Для меня это особенный город.