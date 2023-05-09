Булеца: В турнирную таблицу смотрим, нужно выигрывать и не терять очки

Полузащитник "Зари" Сергей Булеца в комментарии Sport Arena рассказал о победе над "Металлистом 1925" (3:0) в 25-м туре УПЛ.

— Смотря за весенними матчами "Зари", поединок с харьковским "Металлистом 1925" был одним из самых легких для твоей команды во втором круге. Ты согласен с этим утверждением?

— В первом тайме после того, как мы открыли счет, мы чуть не разобрались с футболистами соперника. Потом мы перестроились и стали играть гораздо агрессивней.

— Было видно, что вы чуть злились на партнеров, когда они не всегда отдавали вам передачи. Но главный тренер оценил ваши старания. Насколько это важно для вас?

— Это командная работа. Без эмоций на поле нельзя играть. В следующей игре ребята отдадут мне не одну передачу, все нормально.

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— Статистика первого тайма, а именно удары по воротам – 12:2 в пользу "Зари" — о многом говорит. Но у харьковчан был хороший шанс для взятия…

— Думаю, мы бы все равно прибавили бы во втором тайме. Играли с запасом. "Заря" играет очень интенсивно.

— В турнирную таблицу смотрите?

— Конечно, нужно выигрывать и не терять очки.

— Не играли Имереков и Бражко, это большая потеря для вас?

— У нас есть, кем заменить этих ребят. У нас обойма 25-27 человек. Все ребята тренируются с большой интенсивностью.

— Форвард "Зари" Герреро начал очень много бить по воротам противника, и часто из-за штрафной. Он раскрывается по-новому?

— Наш главный тренер сказал ему бить, ведь он нападающий. Он уже освоился в нашем коллективе, хотя пришел к нам после зимних сборов.

— Рекордную серию домашних игр без поражений снова удалось обновить. Пока она насчитывает 20 игр. Ее можно увеличить?

— Будем стараться.

— За 10 дней футболисты "Зари" провели три официальных матча. Не сложно в таком ритме играть?

— Наш тренерский штаб умело дозирует нагрузки, где-то дает передохнуть. Пока справляемся, - рассказал Булеца.