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Новичок Кривбасса: В следующих матчах постараюсь показать свою лучшую игру

Премьер-лига
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Даниэль Соса дебютировал в составе "красно-белых"

Новичок Кривбасса: В следующих матчах постараюсь показать свою лучшую игру

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Новичок криворожского "Кривбасса", нападающий Даниэль Соса прокомментировал матч 25 тура УПЛ против киевского "Динамо" (0:1), а также свой дебют в составе красно-белых.

– Даниэль, поздравляем с дебютом. Ты только недавно приехал и сразу в бой. Насколько непросто в таком ритме дебютировать за "Кривбасс"?

– Да, действительно, я приехал три дня назад. Не сказать, что было трудно. Но времени для того, чтобы полноценно адаптироваться, было мало. Команда хорошо меня приняла, и, надеюсь, уже скоро я буду в своей лучшей форме.

– Ты успел получить свой неплохой момент в матче, но пробил выше ворот. Расстроился? Но мог ли сыграть иначе?

– Да, к сожалению, не удалось забить. Этот момент возник как только я появился на поле. Выйти в таком матче на поле по ходу игры было непросто. Надеюсь на поддержку со стороны партнеров и тренерского штаба. Да, в том эпизоде мог сыграть лучше. В следующих матчах постараюсь показать свою лучшую игру.

– Тебя сразу после дебютного выхода на поле очень тепло поздравили болельщики. Такое отношение мотивирует?

– Да, было очень приятно. Признаюсь, даже немного неожиданно, что меня так встретили. Это очень мотивирует. Хочу забивать за "Кривбасс" как можно больше и радовать наших болельщиков яркой и результативной игрой.

– Если взять твои первые дни в Кривом Роге, то что чувствуешь?

– Здесь очень классно. Меня хорошо приняли, все нравится. Надеюсь, в дальнейшем все будет хорошо. Со своей стороны постараюсь для этого все делать, - рассказал Соса.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Даниэль Соса
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Источник:
fckryvbas.com

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