  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цыганык: Арбитру матча Днепр-1 - Металлист позвонили и сказали, что днепряне выиграют с определенным счетом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Арбитру матча Днепр-1 - Металлист позвонили и сказали, что днепряне выиграют с определенным счетом

Премьер-лига
(1 голосов)

После этого букмекеры сняли ставки на эту игру

Цыганык: Арбитру матча Днепр-1 - Металлист позвонили и сказали, что днепряне выиграют с определенным счетом

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, что перед матчем 24-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Металлист" (5:0) арбитру позвонил по телефону неизвестный и сказал какой будет счет.

"Расскажу то, что я знаю. То, что я нигде не прочитал, но что мне удалось узнать. Перед игрой неопределенная личность позвонила арбитру матча, что конкретно в этом матче "Днепр-1" выиграет с определенным счетом. Арбитр этого матча (Ярослав Козык – прим.) по всем рекомендациям УЕФА и УАФ поставил в известность свое непосредственное руководство. Руководство сказало, что такой сигнал есть – передали в УЕФА.

УЕФА через всех своих людей, которые помогают им, передали это, не знаю, букмекерам, радарам. И, как следствие, некоторые букмекерские компании просто сняли ставки на эту игру. Звонок был зафиксирован в приложении к рапорту этого матча. Сейчас идет расследование. Кто звонил? Вот этот вопрос.

Насколько я понимаю, он назвал несостоявшийся результат. И на основе этого была принята такая вот скандальная история. У меня не было возможности прочитать рапорт – возможно, там вписано имя и фамилия человека, который звонил", – сказал Цыганык в эфире авторской программы на YouTube.

Напомним, что Комитет этики и честной игры УАФ будет расследовать дело по ставкам в этом матче.

По теме
yellow-arrow
Шахтер рассматривает возможность приобретения для УПЛ системы VAR
yellow-arrow
Маркевич: Возможно, из Металлиста и Металлиста 1925 сделают одну команду
yellow-arrow
Новичок Кривбасса: В следующих матчах постараюсь показать свою лучшую игру
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Цыганык СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootballHub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде