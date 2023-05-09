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Цыганык: Арбитру матча Днепр-1 - Металлист позвонили и сказали, что днепряне выиграют с определенным счетом
После этого букмекеры сняли ставки на эту игру
Фото: СК Дніпро-1
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал, что перед матчем 24-го тура УПЛ "Днепр-1" - "Металлист" (5:0) арбитру позвонил по телефону неизвестный и сказал какой будет счет.
"Расскажу то, что я знаю. То, что я нигде не прочитал, но что мне удалось узнать. Перед игрой неопределенная личность позвонила арбитру матча, что конкретно в этом матче "Днепр-1" выиграет с определенным счетом. Арбитр этого матча (Ярослав Козык – прим.) по всем рекомендациям УЕФА и УАФ поставил в известность свое непосредственное руководство. Руководство сказало, что такой сигнал есть – передали в УЕФА.
УЕФА через всех своих людей, которые помогают им, передали это, не знаю, букмекерам, радарам. И, как следствие, некоторые букмекерские компании просто сняли ставки на эту игру. Звонок был зафиксирован в приложении к рапорту этого матча. Сейчас идет расследование. Кто звонил? Вот этот вопрос.
Насколько я понимаю, он назвал несостоявшийся результат. И на основе этого была принята такая вот скандальная история. У меня не было возможности прочитать рапорт – возможно, там вписано имя и фамилия человека, который звонил", – сказал Цыганык в эфире авторской программы на YouTube.
Напомним, что Комитет этики и честной игры УАФ будет расследовать дело по ставкам в этом матче.
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