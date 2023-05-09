Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал события прошлого тура УПЛ и акцентировал внимание на работе арбитров.

– Дарио, 25-й тур чемпионата Украины ознаменовался рядом судейских скандалов. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Мне очень не понравилось судейство в Александрии, еще больше не понравилось в Одессе. "Шахтер" всегда был за справедливость, за честный футбол. Если ошибаются в нашу сторону - мы это признаем.

Сегодня мне не нравится, как предвзято судят матчи "Днепра-1". И это также отмечают эксперты и журналисты. Поэтому ответственных за судейство в Украине я прошу обратить на это внимание, сделать выводы и наказать тех арбитров, которые допускают грубые ошибки. Мое мнение, что нужно развивать молодых арбитров, амбициозных, голодных, потому что сегодня судейство не на том уровне, на котором оно должно быть.

Мы понимаем финансовые проблемы и сложности, с которыми имеют дело организаторы соревнований. Поэтому "Шахтер" рассматривает возможность приобретения для УПЛ системы VAR, чтобы VAR работал на каждом без исключения матче следующего сезона. С дополнительным VAR будет намного легче: это позволит исключить ошибки и убрать вмешательство извне в работу судей. Важно, чтобы все клубы были в равных условиях.

Мы хотим справедливости и боремся за честность. Кто против такого подхода, тот не заслуживает быть в элите украинского футбола и участвовать в чемпионате Украины. Для всех должны быть одинаковые правила. То, что сейчас происходит с судейством, мне напоминает беспредел начала 2000-х годов. Если "Шахтер" выиграет этот чемпионат, я вам обещаю, он это сделает честно. Если проиграет, то только в честной борьбе. Мы не признаем обмана и с этим будем бороться.

Хочу подчеркнуть, что текущий чемпионат очень интересен, идет упорная борьба наверху и внизу турнирной таблицы. Не хватает, к сожалению, одного - качественного, беспристрастного судейства и фейр-плей, - резюмировал Срна.