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Таки вечер не будет томным? Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - ФК Шахтар
В целом тур был достаточно внятный. И это дает нам основания надеяться на интересную концовку сезона. Большинство игр смотрелось, большинство результатов способствовало турнирной интриге. Ключевые поединки не подвели, а вишенкой на скромном, но вполне съедобном торте стала потеря очков лидером. По мне, достаточно неожиданная.
Результативность же была средней: по два гола на матч. То есть, по одному на команду.
- Александрия – Шахтер 1:1
- Черноморец – Днепр-1 1:2
- Заря – Металлист 1925 3:0
- Кривбасс – Динамо 0:1
- Верес – Колос 0:1
- Минай – Ворскла 2:0
- Рух – Ингулец 3:0
- Металлист – Львов 1:0
Зрелищность. Самыми веселыми стали игры "Александрии" с "Шахтером" и "Зари" с "Металлистом 1925" - более дюжины опасных моментов у ворот. Негаданно-нежданно порадовали зрителя встречи "Миная" с "Ворсклой" и "Руха" с "Ингульцом".
Второй тайм игры в Одессе позволяет отнести и ее в разряд нескучных. Вполне сносный футбол наблюдался в Кривом Роге.
Печальное зрелище мы увидели в Ровно. А битву титанов нижнего полюса таблицы до середины второго тайма и вовсе можно было не смотреть.
Интрига. Здесь радует то, что ни в одном из случаев результат не определялся еще до перерыва. Правда, сразу в трех он четко вырисовывался уже вскоре после него.
На 47-й минуте Климчук удвоил счет в пользу "Руха", и "Ингулец" был обречен. То же самое можно было сказать и о "Металлисте 1925" минуту спустя, когда Русин забил второй гол "Зари". И тогда же случился судьбоносный мяч киевлянина Попова, после которого у "Кривбасса" уже не было даже полушансов.
Надежды "Вереса" прожили на десять минут дольше – до того как Волынец отразил штрафной удар Клеца, после чего отыграться возможным не представлялось. "Ворскла" могла это сделать в середине второго тайма, но кипер "Миная" Бандура справился с ударом Нестеренко.
Дольше всего занавес интриги не падал в пятницу. Гол "Металлиста", похоронивший "Львов", был забит Прядуном на 79-й минуте. Тремя минутами позже Довбик принес победу "Днепру-1" в Одессе. А еще через две минуты Келси в последний раз мог добыть "Шахтеру" полновесные три очка в Александрии, но промахнулся.
Логика. Железобетонно справедлив счет в Минае, где "Ворскла" реально уступила в два мяча, а также – минимальная победа "Металлиста" надо "Львовом". Наверное, такой же счет точнее отразил бы происходившее на поле в Одессе, но то, что "Днепр-1" был сильнее именно на один гол, сомнений не вызывает.
Фото - СК Дніпро-1
Превосходство "Зари" и "Руха" над их соперниками вполне могло бы выразиться и в менее крупном счете.
Не заслуживал поражения от "Колоса" "Верес" - там явственно светили унылые нули. То же самое могу сказать и о "Кривбассе": по сумме моментов он и "Динамо" "наиграли" на 1:1. А вот "Шахтер" создал и не реализовал столько, что хватило бы и на крупную победу над "Александрией". Но это имеет значение только в рамках данной рубрики.
Судейство. На сей раз вопросы к арбитражу имелись в половине матчей тура. Так что моему консультанту пришлось включиться по полной.
"Металлист" - "Львов". 51-я минута: не назначенный пенальти в ворота гостей за игру рукой Симинина, при 0:0. Юстас: "При сегодняшних непонятках с рекомендациями – я бы не удивился, если бы поставил. Основания были: увеличение объема тела". Впрочем, почти через полчаса харьковчане все равно добились своего и выиграли в итоге.
"Рух" - "Ингулец". 84-я минута: нет второго предупреждения и удаления Ковалева в составе гостей за фол против Климчука, при 2:0. "Ну, если судья увидит, то без вопросов желтая. Тут можно говорить о квалификации арбитрыни. Перед этим были предупреждения обоим за конфликт, как можно не бросать косяки на этих игроков... Хотя бы пару минут после конфликта". На результате игры, естественно, не сказалось.
"Верес" - "Колос". 45-я минута: нет второго предупреждения Ориховскому в составе гостей за фол на Шарае, при 0:1. "Желтая карточка без вариантов". А вот здесь мы уже можем говорить о результативной ошибке: "Колос" целый тайм должен был провести в меньшинстве. Стало быть "Верес" пострадал от судейства. Рефери – Бондаренко.
"Черноморец" - "Днепр-1". 63-я минута: пенальти в ворота хозяев поля и предупреждение за якобы фол Васильева на Рубчинском, при 1:1. "Скорее всего, нарушения не было, если и было, то до штрафной. А Паст и второй раз выскочил до удара с "точки". Ну, это видели все, и на итоговом результате оно не сказалось.
К слову, по поводу того, что арбитр не засчитал гол Довбика с добивания, назначив повторный 11-метровый удар: "Формально судья поступил правильно. Удар следовало перебить. Но такая ситуация встречается впервые, поэтому у моих знакомых судей мнения разошлись". Спойлер: среди приятелей Юстаса есть и авторитетные арбитры.
Говоря о поединке "Александрии" с "Шахтером", был искренне удивлен, что тут вообще нашли хоть какой-то повод для разговоров. Мой коллега лишь утвердил меня в этом мнении: "Комментатор кричал о "вне игры" гола Шахты по первой передаче – полный бред. Гол Зубкова – "вне игры" без вопросов. А Келси падать надо было сразу. Не упал, побежал, потом изобразил".
Словом, это такой же, как говорят в Одессе, беспонтовый базар, как и попытка углядеть игру рукой в штрафной у одессита Салюка: "Абсолютно. Рука прижата к телу, не увеличивая обьем". Ни с кем конкретно не дискутируем. Лишь констатируем факт.
Итак, от судейской ошибки в туре реально пострадал только "Верес".
Везение. Он же стал и главной жертвой капризов Фортуны. "Колосу" дичайшим образом повезло на 8-й минуте, когда Балан почти на ровном месте отправил мяч в свои ворота. Что и решило исход встречи.
"Динамо" фартануло перед самым свистком на перерыв, когда перекладина ворот, в которую перевел мяч Нещерет, уберегла киевлян от гола в раздевалку. И кто его знает, как бы дальше сложилась игра при счете в пользу "Кривбасса"?
Перекладина вступилась и за "Зарю", и тоже перед перерывом – после удара Островского и при счете 1:0. Здесь меньше верится в "Металлист 1925", даже сравняй он счет, и все же…
В свете всех этих эпизодов не случившийся автогол вратаря "Ворсклы" Исенко, которого выручила стойка на 60-й минуте, при 1:0 в пользу "Миная", выглядит куда безобиднее. Это был явно не день Полтавы.
Личности. Самой яркой фигурой тура, по моим наблюдениям, стал страж ворот "Александрии" Шевченко с пятью-семью взрослыми сэйвами. Четыре-шесть на счету Сидоренко из "Металлиста 1925". Но тот и пропустил трижды, отыграв на полтайма меньше. Из вратарей еще отметил бы киевлянина Нещерета – до перерыва.
Среди полевых, на мой взгляд, не было равных Климчуку, к тому же приложившему ногу ко всем трем голам "Руха". Вторым назову днепрянина Довбика. И одинаково заслуживают попадания в тройку ярчайших Булеца ("Заря") и Твердохлиб ("Минай").
Вся тройка джокеров представляет "Шахтер". Самый яркий след из вышедших на замену оставил, пожалуй, Зубков (он и на поле провел меньше времени). Вторым будет Крыськив, третьим – Келси. Все трое явно усилили атаку команды во втором тайме.
Симпатии. Больше всего в то, за что я люблю футбол, играл в этом туре "Шахтер". Второй назову "Зарю", а третьим – "Минай". Хорош был также "Рух" и достаточен для зрительского зачета "Днепр-1".
Безусловно худшим и откровенно жалким выглядел "Львов" с его единственным полумоментом в концовке матча. Откровенно и сильно разочаровала "Ворскла". Слабенько отыграли для зрителя "Верес" с "Колосом".
И да, "Черноморец" - скисший после своего гола в начале второго тайма. И да-да, "Александрия" - чья последняя угроза воротам соперника датируется 16-й минутой.
Таблица. "Днепр-1" подобрался к "Шахтеру" на расстояние вытянутой руки, и это великолепно: да здравствует чемпионская гонка!
Тем временем "Заря" упорно не отстает от команды Кучера, мечтая о квалифайне Лиги чемпионов. Да и "Динамо" еще отнюдь не распрощалось с надеждой на Лигу Европы.
"Александрия" держится обособленно, хотя все еще не застрахована от того, что ее вытеснят из Лиги конференций "Колос" или "Кривбасс". "Ворскле" скорее нужно думать о том, как бы не рухнуть в низы таблицы.
Лихорадит всю нижнюю половину "турнирки", за исключением "Львова". Который отмучался, и теперь о нем или хорошо, или ничего. А хорошего-то и сказать нечего. Разве что передать привет от Дулуба. Остальных трухает конкретно: от середины таблицы до зоны плей-офф с Первой лигой рукой подать, а там и до вылета недолго.
Парадоксально оптимистично сейчас смотрится "Рух". Очень тяжело будет выкарабкаться "Вересу" - с оглядкой на оставшийся календарь, дикое невезение и красно-черное проклятие домашнего поля. "Металлист" того и гляди штрафанут очками за какой-нибудь криминал, и тогда уже плакала наша аутсайдерская интрига горючими слезами…
Что-то подсказывает, что за честь сразиться с представителями нижнего дивизиона конкурировать предстоит "Черноморцу" с "колхозниками" - "Ингульцом" и "Минаем". Хотелось бы ошибаться, и чтобы этот круг был шире, а борьба в нем велась не только за последнюю путевку.
В любом случае, пока все выглядит интересно. И решающая часть дистанции – последняя шестая часть турнирного марафона – обещает нешуточные страсти. Таки вечер не будет томным?
|#
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтар
|25
|18
|6
|1
|58-18
|+40
|60
|2
|СК Дніпро-1
|24
|18
|3
|3
|55-20
|+35
|57
|3
|Зоря
|25
|17
|4
|4
|52-28
|+24
|55
|4
|Динамо
|25
|15
|5
|5
|37-20
|+17
|50
|5
|ФК Олександрія
|24
|9
|11
|4
|36-29
|+7
|38
|6
|Колос
|25
|9
|6
|10
|21-27
|-6
|33
|7
|Кривбас
|25
|9
|5
|11
|21-28
|-7
|32
|8
|Ворскла
|25
|8
|6
|11
|29-35
|-6
|30
|9
|Металіст 1925
|25
|5
|12
|8
|20-38
|-18
|27
|10
|Інгулець
|25
|7
|6
|12
|20-29
|-9
|27
|11
|Чорноморець
|25
|6
|8
|11
|27-34
|-7
|26
|12
|ФК Минай
|25
|6
|8
|11
|19-28
|-9
|26
|13
|Верес
|25
|6
|6
|13
|30-38
|-8
|24
|14
|Рух
|25
|5
|9
|11
|26-35
|-9
|24
|15
|Металіст
|25
|5
|7
|13
|26-44
|-18
|22
|16
|ФК Львів
|25
|3
|4
|18
|18-44
|-26
|13
Анонсы. В афише следующего тура мне сразу бросились в глаза "Динамо" с "Черноморцем". Не обращайте внимания: это субъективное восприятие автора. Или не только? Любопытно, как они будут смотреться на фоне друг друга.
"Колос" - "Александрия": формально это гвоздь программы. Ближайшие соседи по таблице, которые могут обострить интригу в еще не угасшей борьбе за последний билет в Европу. Правда, боюсь, что на поле может быть довольно скучно.
И будет максимально интересно внизу, если "Верес" выиграет у "Металлиста 1925". Хоть в это уже и верится с трудом.
Но прежде всего этого "Днепр-1" с "Александрией" должны доиграть последний из отложенных матчей чемпионата – игру, которая не войдет в наш следующий обзор. Здесь на кону, ни много ни мало, лидерство в турнире. И этим сказано все.
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