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Таки вечер не будет томным? Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Авторский обзор матчей чемпионата Украины

Таки вечер не будет томным? Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ

фото - ФК Шахтар

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

В целом тур был достаточно внятный. И это дает нам основания надеяться на интересную концовку сезона. Большинство игр смотрелось, большинство результатов способствовало турнирной интриге. Ключевые поединки не подвели, а вишенкой на скромном, но вполне съедобном торте стала потеря очков лидером. По мне, достаточно неожиданная.

Результативность же была средней: по два гола на матч. То есть, по одному на команду.

  • Александрия – Шахтер 1:1
  • Черноморец – Днепр-1 1:2
  • Заря – Металлист 1925 3:0
  • Кривбасс – Динамо 0:1
  • Верес – Колос 0:1
  • Минай – Ворскла 2:0
  • Рух – Ингулец 3:0
  • Металлист – Львов 1:0

Зрелищность. Самыми веселыми стали игры "Александрии" с "Шахтером" и "Зари" с "Металлистом 1925" - более дюжины опасных моментов у ворот. Негаданно-нежданно порадовали зрителя встречи "Миная" с "Ворсклой" и "Руха" с "Ингульцом".

Таки вечер не будет томным? Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ - изображение 1

Второй тайм игры в Одессе позволяет отнести и ее в разряд нескучных. Вполне сносный футбол наблюдался в Кривом Роге.

Печальное зрелище мы увидели в Ровно. А битву титанов нижнего полюса таблицы до середины второго тайма и вовсе можно было не смотреть.

Интрига. Здесь радует то, что ни в одном из случаев результат не определялся еще до перерыва. Правда, сразу в трех он четко вырисовывался уже вскоре после него.

На 47-й минуте Климчук удвоил счет в пользу "Руха", и "Ингулец" был обречен. То же самое можно было сказать и о "Металлисте 1925" минуту спустя, когда Русин забил второй гол "Зари". И тогда же случился судьбоносный мяч киевлянина Попова, после которого у "Кривбасса" уже не было даже полушансов.

Надежды "Вереса" прожили на десять минут дольше – до того как Волынец отразил штрафной удар Клеца, после чего отыграться возможным не представлялось. "Ворскла" могла это сделать в середине второго тайма, но кипер "Миная" Бандура справился с ударом Нестеренко.

Дольше всего занавес интриги не падал в пятницу. Гол "Металлиста", похоронивший "Львов", был забит Прядуном на 79-й минуте. Тремя минутами позже Довбик принес победу "Днепру-1" в Одессе. А еще через две минуты Келси в последний раз мог добыть "Шахтеру" полновесные три очка в Александрии, но промахнулся.

Логика. Железобетонно справедлив счет в Минае, где "Ворскла" реально уступила в два мяча, а также – минимальная победа "Металлиста" надо "Львовом". Наверное, такой же счет точнее отразил бы происходившее на поле в Одессе, но то, что "Днепр-1" был сильнее именно на один гол, сомнений не вызывает.

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Фото - СК Дніпро-1

Превосходство "Зари" и "Руха" над их соперниками вполне могло бы выразиться и в менее крупном счете.

Не заслуживал поражения от "Колоса" "Верес" - там явственно светили унылые нули. То же самое могу сказать и о "Кривбассе": по сумме моментов он и "Динамо" "наиграли" на 1:1. А вот "Шахтер" создал и не реализовал столько, что хватило бы и на крупную победу над "Александрией". Но это имеет значение только в рамках данной рубрики.

Судейство. На сей раз вопросы к арбитражу имелись в половине матчей тура. Так что моему консультанту пришлось включиться по полной.

"Металлист" - "Львов". 51-я минута: не назначенный пенальти в ворота гостей за игру рукой Симинина, при 0:0. Юстас: "При сегодняшних непонятках с рекомендациями – я бы не удивился, если бы поставил. Основания были: увеличение объема тела". Впрочем, почти через полчаса харьковчане все равно добились своего и выиграли в итоге.

"Рух" - "Ингулец". 84-я минута: нет второго предупреждения и удаления Ковалева в составе гостей за фол против Климчука, при 2:0. "Ну, если судья увидит, то без вопросов желтая. Тут можно говорить о квалификации арбитрыни. Перед этим были предупреждения обоим за конфликт, как можно не бросать косяки на этих игроков... Хотя бы пару минут после конфликта". На результате игры, естественно, не сказалось.

Таки вечер не будет томным? Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ - изображение 3
фото - ФК Рух

"Верес" - "Колос". 45-я минута: нет второго предупреждения Ориховскому в составе гостей за фол на Шарае, при 0:1. "Желтая карточка без вариантов". А вот здесь мы уже можем говорить о результативной ошибке: "Колос" целый тайм должен был провести в меньшинстве. Стало быть "Верес" пострадал от судейства. Рефери – Бондаренко.

"Черноморец" - "Днепр-1". 63-я минута: пенальти в ворота хозяев поля и предупреждение за якобы фол Васильева на Рубчинском, при 1:1. "Скорее всего, нарушения не было, если и было, то до штрафной. А Паст и второй раз выскочил до удара с "точки". Ну, это видели все, и на итоговом результате оно не сказалось.

К слову, по поводу того, что арбитр не засчитал гол Довбика с добивания, назначив повторный 11-метровый удар: "Формально судья поступил правильно. Удар следовало перебить. Но такая ситуация встречается впервые, поэтому у моих знакомых судей мнения разошлись". Спойлер: среди приятелей Юстаса есть и авторитетные арбитры.

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Говоря о поединке "Александрии" с "Шахтером", был искренне удивлен, что тут вообще нашли хоть какой-то повод для разговоров. Мой коллега лишь утвердил меня в этом мнении: "Комментатор кричал о "вне игры" гола Шахты по первой передаче – полный бред. Гол Зубкова – "вне игры" без вопросов. А Келси падать надо было сразу. Не упал, побежал, потом изобразил".

Словом, это такой же, как говорят в Одессе, беспонтовый базар, как и попытка углядеть игру рукой в штрафной у одессита Салюка: "Абсолютно. Рука прижата к телу, не увеличивая обьем". Ни с кем конкретно не дискутируем. Лишь констатируем факт.

Итак, от судейской ошибки в туре реально пострадал только "Верес".

Везение. Он же стал и главной жертвой капризов Фортуны. "Колосу" дичайшим образом повезло на 8-й минуте, когда Балан почти на ровном месте отправил мяч в свои ворота. Что и решило исход встречи.

"Динамо" фартануло перед самым свистком на перерыв, когда перекладина ворот, в которую перевел мяч Нещерет, уберегла киевлян от гола в раздевалку. И кто его знает, как бы дальше сложилась игра при счете в пользу "Кривбасса"?

Перекладина вступилась и за "Зарю", и тоже перед перерывом – после удара Островского и при счете 1:0. Здесь меньше верится в "Металлист 1925", даже сравняй он счет, и все же…

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В свете всех этих эпизодов не случившийся автогол вратаря "Ворсклы" Исенко, которого выручила стойка на 60-й минуте, при 1:0 в пользу "Миная", выглядит куда безобиднее. Это был явно не день Полтавы.

Личности. Самой яркой фигурой тура, по моим наблюдениям, стал страж ворот "Александрии" Шевченко с пятью-семью взрослыми сэйвами. Четыре-шесть на счету Сидоренко из "Металлиста 1925". Но тот и пропустил трижды, отыграв на полтайма меньше. Из вратарей еще отметил бы киевлянина Нещерета – до перерыва.

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Среди полевых, на мой взгляд, не было равных Климчуку, к тому же приложившему ногу ко всем трем голам "Руха". Вторым назову днепрянина Довбика. И одинаково заслуживают попадания в тройку ярчайших Булеца ("Заря") и Твердохлиб ("Минай").

Вся тройка джокеров представляет "Шахтер". Самый яркий след из вышедших на замену оставил, пожалуй, Зубков (он и на поле провел меньше времени). Вторым будет Крыськив, третьим – Келси. Все трое явно усилили атаку команды во втором тайме.

Симпатии. Больше всего в то, за что я люблю футбол, играл в этом туре "Шахтер". Второй назову "Зарю", а третьим – "Минай". Хорош был также "Рух" и достаточен для зрительского зачета "Днепр-1".

Безусловно худшим и откровенно жалким выглядел "Львов" с его единственным полумоментом в концовке матча. Откровенно и сильно разочаровала "Ворскла". Слабенько отыграли для зрителя "Верес" с "Колосом".

И да, "Черноморец" - скисший после своего гола в начале второго тайма. И да-да, "Александрия" - чья последняя угроза воротам соперника датируется 16-й минутой.

Таблица. "Днепр-1" подобрался к "Шахтеру" на расстояние вытянутой руки, и это великолепно: да здравствует чемпионская гонка!

Тем временем "Заря" упорно не отстает от команды Кучера, мечтая о квалифайне Лиги чемпионов. Да и "Динамо" еще отнюдь не распрощалось с надеждой на Лигу Европы.

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Фото - ФК Динамо

"Александрия" держится обособленно, хотя все еще не застрахована от того, что ее вытеснят из Лиги конференций "Колос" или "Кривбасс". "Ворскле" скорее нужно думать о том, как бы не рухнуть в низы таблицы.

Лихорадит всю нижнюю половину "турнирки", за исключением "Львова". Который отмучался, и теперь о нем или хорошо, или ничего. А хорошего-то и сказать нечего. Разве что передать привет от Дулуба. Остальных трухает конкретно: от середины таблицы до зоны плей-офф с Первой лигой рукой подать, а там и до вылета недолго.

Парадоксально оптимистично сейчас смотрится "Рух". Очень тяжело будет выкарабкаться "Вересу" - с оглядкой на оставшийся календарь, дикое невезение и красно-черное проклятие домашнего поля. "Металлист" того и гляди штрафанут очками за какой-нибудь криминал, и тогда уже плакала наша аутсайдерская интрига горючими слезами…

Что-то подсказывает, что за честь сразиться с представителями нижнего дивизиона конкурировать предстоит "Черноморцу" с "колхозниками" - "Ингульцом" и "Минаем". Хотелось бы ошибаться, и чтобы этот круг был шире, а борьба в нем велась не только за последнюю путевку.

В любом случае, пока все выглядит интересно. И решающая часть дистанции – последняя шестая часть турнирного марафона – обещает нешуточные страсти. Таки вечер не будет томным?

# Команда І В Н П М РМ О
1 Шахтар 25 18 6 1 58-18 +40 60
2 СК Дніпро-1 24 18 3 3 55-20 +35 57
3 Зоря 25 17 4 4 52-28 +24 55
4 Динамо 25 15 5 5 37-20 +17 50
5 ФК Олександрія 24 9 11 4 36-29 +7 38
6 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33
7 Кривбас 25 9 5 11 21-28 -7 32
8 Ворскла 25 8 6 11 29-35 -6 30
9 Металіст 1925 25 5 12 8 20-38 -18 27
10 Інгулець 25 7 6 12 20-29 -9 27
11 Чорноморець 25 6 8 11 27-34 -7 26
12 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26
13 Верес 25 6 6 13 30-38 -8 24
14 Рух 25 5 9 11 26-35 -9 24
15 Металіст 25 5 7 13 26-44 -18 22
16 ФК Львів 25 3 4 18 18-44 -26 13

Анонсы. В афише следующего тура мне сразу бросились в глаза "Динамо" с "Черноморцем". Не обращайте внимания: это субъективное восприятие автора. Или не только? Любопытно, как они будут смотреться на фоне друг друга.

"Колос" - "Александрия": формально это гвоздь программы. Ближайшие соседи по таблице, которые могут обострить интригу в еще не угасшей борьбе за последний билет в Европу. Правда, боюсь, что на поле может быть довольно скучно.

И будет максимально интересно внизу, если "Верес" выиграет у "Металлиста 1925". Хоть в это уже и верится с трудом.

Но прежде всего этого "Днепр-1" с "Александрией" должны доиграть последний из отложенных матчей чемпионата – игру, которая не войдет в наш следующий обзор. Здесь на кону, ни много ни мало, лидерство в турнире. И этим сказано все.

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В статье: Ворскла (Полтава) итоги тура Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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