Таки вечер не будет томным? Акценты зрителя на играх 25-го тура УПЛ

В целом тур был достаточно внятный. И это дает нам основания надеяться на интересную концовку сезона. Большинство игр смотрелось, большинство результатов способствовало турнирной интриге. Ключевые поединки не подвели, а вишенкой на скромном, но вполне съедобном торте стала потеря очков лидером. По мне, достаточно неожиданная.

Результативность же была средней: по два гола на матч. То есть, по одному на команду.

Александрия – Шахтер 1:1

Черноморец – Днепр-1 1:2

Заря – Металлист 1925 3:0

Кривбасс – Динамо 0:1

Верес – Колос 0:1

Минай – Ворскла 2:0

Рух – Ингулец 3:0

Металлист – Львов 1:0

Зрелищность. Самыми веселыми стали игры "Александрии" с "Шахтером" и "Зари" с "Металлистом 1925" - более дюжины опасных моментов у ворот. Негаданно-нежданно порадовали зрителя встречи "Миная" с "Ворсклой" и "Руха" с "Ингульцом".

Второй тайм игры в Одессе позволяет отнести и ее в разряд нескучных. Вполне сносный футбол наблюдался в Кривом Роге.

Печальное зрелище мы увидели в Ровно. А битву титанов нижнего полюса таблицы до середины второго тайма и вовсе можно было не смотреть.

Интрига. Здесь радует то, что ни в одном из случаев результат не определялся еще до перерыва. Правда, сразу в трех он четко вырисовывался уже вскоре после него.

На 47-й минуте Климчук удвоил счет в пользу "Руха", и "Ингулец" был обречен. То же самое можно было сказать и о "Металлисте 1925" минуту спустя, когда Русин забил второй гол "Зари". И тогда же случился судьбоносный мяч киевлянина Попова, после которого у "Кривбасса" уже не было даже полушансов.

Надежды "Вереса" прожили на десять минут дольше – до того как Волынец отразил штрафной удар Клеца, после чего отыграться возможным не представлялось. "Ворскла" могла это сделать в середине второго тайма, но кипер "Миная" Бандура справился с ударом Нестеренко.

Дольше всего занавес интриги не падал в пятницу. Гол "Металлиста", похоронивший "Львов", был забит Прядуном на 79-й минуте. Тремя минутами позже Довбик принес победу "Днепру-1" в Одессе. А еще через две минуты Келси в последний раз мог добыть "Шахтеру" полновесные три очка в Александрии, но промахнулся.

Логика. Железобетонно справедлив счет в Минае, где "Ворскла" реально уступила в два мяча, а также – минимальная победа "Металлиста" надо "Львовом". Наверное, такой же счет точнее отразил бы происходившее на поле в Одессе, но то, что "Днепр-1" был сильнее именно на один гол, сомнений не вызывает.

Фото - СК Дніпро-1

Превосходство "Зари" и "Руха" над их соперниками вполне могло бы выразиться и в менее крупном счете.

Не заслуживал поражения от "Колоса" "Верес" - там явственно светили унылые нули. То же самое могу сказать и о "Кривбассе": по сумме моментов он и "Динамо" "наиграли" на 1:1. А вот "Шахтер" создал и не реализовал столько, что хватило бы и на крупную победу над "Александрией". Но это имеет значение только в рамках данной рубрики.

Судейство. На сей раз вопросы к арбитражу имелись в половине матчей тура. Так что моему консультанту пришлось включиться по полной.

"Металлист" - "Львов". 51-я минута: не назначенный пенальти в ворота гостей за игру рукой Симинина, при 0:0. Юстас: "При сегодняшних непонятках с рекомендациями – я бы не удивился, если бы поставил. Основания были: увеличение объема тела". Впрочем, почти через полчаса харьковчане все равно добились своего и выиграли в итоге.

"Рух" - "Ингулец". 84-я минута: нет второго предупреждения и удаления Ковалева в составе гостей за фол против Климчука, при 2:0. "Ну, если судья увидит, то без вопросов желтая. Тут можно говорить о квалификации арбитрыни. Перед этим были предупреждения обоим за конфликт, как можно не бросать косяки на этих игроков... Хотя бы пару минут после конфликта". На результате игры, естественно, не сказалось.

фото - ФК Рух

"Верес" - "Колос". 45-я минута: нет второго предупреждения Ориховскому в составе гостей за фол на Шарае, при 0:1. "Желтая карточка без вариантов". А вот здесь мы уже можем говорить о результативной ошибке: "Колос" целый тайм должен был провести в меньшинстве. Стало быть "Верес" пострадал от судейства. Рефери – Бондаренко.

"Черноморец" - "Днепр-1". 63-я минута: пенальти в ворота хозяев поля и предупреждение за якобы фол Васильева на Рубчинском, при 1:1. "Скорее всего, нарушения не было, если и было, то до штрафной. А Паст и второй раз выскочил до удара с "точки". Ну, это видели все, и на итоговом результате оно не сказалось.

К слову, по поводу того, что арбитр не засчитал гол Довбика с добивания, назначив повторный 11-метровый удар: "Формально судья поступил правильно. Удар следовало перебить. Но такая ситуация встречается впервые, поэтому у моих знакомых судей мнения разошлись". Спойлер: среди приятелей Юстаса есть и авторитетные арбитры.

Говоря о поединке "Александрии" с "Шахтером", был искренне удивлен, что тут вообще нашли хоть какой-то повод для разговоров. Мой коллега лишь утвердил меня в этом мнении: "Комментатор кричал о "вне игры" гола Шахты по первой передаче – полный бред. Гол Зубкова – "вне игры" без вопросов. А Келси падать надо было сразу. Не упал, побежал, потом изобразил".

Словом, это такой же, как говорят в Одессе, беспонтовый базар, как и попытка углядеть игру рукой в штрафной у одессита Салюка: "Абсолютно. Рука прижата к телу, не увеличивая обьем". Ни с кем конкретно не дискутируем. Лишь констатируем факт.

Итак, от судейской ошибки в туре реально пострадал только "Верес".

Везение. Он же стал и главной жертвой капризов Фортуны. "Колосу" дичайшим образом повезло на 8-й минуте, когда Балан почти на ровном месте отправил мяч в свои ворота. Что и решило исход встречи.

"Динамо" фартануло перед самым свистком на перерыв, когда перекладина ворот, в которую перевел мяч Нещерет, уберегла киевлян от гола в раздевалку. И кто его знает, как бы дальше сложилась игра при счете в пользу "Кривбасса"?

Перекладина вступилась и за "Зарю", и тоже перед перерывом – после удара Островского и при счете 1:0. Здесь меньше верится в "Металлист 1925", даже сравняй он счет, и все же…

В свете всех этих эпизодов не случившийся автогол вратаря "Ворсклы" Исенко, которого выручила стойка на 60-й минуте, при 1:0 в пользу "Миная", выглядит куда безобиднее. Это был явно не день Полтавы.

Личности. Самой яркой фигурой тура, по моим наблюдениям, стал страж ворот "Александрии" Шевченко с пятью-семью взрослыми сэйвами. Четыре-шесть на счету Сидоренко из "Металлиста 1925". Но тот и пропустил трижды, отыграв на полтайма меньше. Из вратарей еще отметил бы киевлянина Нещерета – до перерыва.

Среди полевых, на мой взгляд, не было равных Климчуку, к тому же приложившему ногу ко всем трем голам "Руха". Вторым назову днепрянина Довбика. И одинаково заслуживают попадания в тройку ярчайших Булеца ("Заря") и Твердохлиб ("Минай").

Вся тройка джокеров представляет "Шахтер". Самый яркий след из вышедших на замену оставил, пожалуй, Зубков (он и на поле провел меньше времени). Вторым будет Крыськив, третьим – Келси. Все трое явно усилили атаку команды во втором тайме.

Симпатии. Больше всего в то, за что я люблю футбол, играл в этом туре "Шахтер". Второй назову "Зарю", а третьим – "Минай". Хорош был также "Рух" и достаточен для зрительского зачета "Днепр-1".

Безусловно худшим и откровенно жалким выглядел "Львов" с его единственным полумоментом в концовке матча. Откровенно и сильно разочаровала "Ворскла". Слабенько отыграли для зрителя "Верес" с "Колосом".

И да, "Черноморец" - скисший после своего гола в начале второго тайма. И да-да, "Александрия" - чья последняя угроза воротам соперника датируется 16-й минутой.

Таблица. "Днепр-1" подобрался к "Шахтеру" на расстояние вытянутой руки, и это великолепно: да здравствует чемпионская гонка!

Тем временем "Заря" упорно не отстает от команды Кучера, мечтая о квалифайне Лиги чемпионов. Да и "Динамо" еще отнюдь не распрощалось с надеждой на Лигу Европы.

Фото - ФК Динамо

"Александрия" держится обособленно, хотя все еще не застрахована от того, что ее вытеснят из Лиги конференций "Колос" или "Кривбасс". "Ворскле" скорее нужно думать о том, как бы не рухнуть в низы таблицы.

Лихорадит всю нижнюю половину "турнирки", за исключением "Львова". Который отмучался, и теперь о нем или хорошо, или ничего. А хорошего-то и сказать нечего. Разве что передать привет от Дулуба. Остальных трухает конкретно: от середины таблицы до зоны плей-офф с Первой лигой рукой подать, а там и до вылета недолго.

Парадоксально оптимистично сейчас смотрится "Рух". Очень тяжело будет выкарабкаться "Вересу" - с оглядкой на оставшийся календарь, дикое невезение и красно-черное проклятие домашнего поля. "Металлист" того и гляди штрафанут очками за какой-нибудь криминал, и тогда уже плакала наша аутсайдерская интрига горючими слезами…

Что-то подсказывает, что за честь сразиться с представителями нижнего дивизиона конкурировать предстоит "Черноморцу" с "колхозниками" - "Ингульцом" и "Минаем". Хотелось бы ошибаться, и чтобы этот круг был шире, а борьба в нем велась не только за последнюю путевку.

В любом случае, пока все выглядит интересно. И решающая часть дистанции – последняя шестая часть турнирного марафона – обещает нешуточные страсти. Таки вечер не будет томным?

# Команда І В Н П М РМ О 1 Шахтар 25 18 6 1 58-18 +40 60 2 СК Дніпро-1 24 18 3 3 55-20 +35 57 3 Зоря 25 17 4 4 52-28 +24 55 4 Динамо 25 15 5 5 37-20 +17 50 5 ФК Олександрія 24 9 11 4 36-29 +7 38 6 Колос 25 9 6 10 21-27 -6 33 7 Кривбас 25 9 5 11 21-28 -7 32 8 Ворскла 25 8 6 11 29-35 -6 30 9 Металіст 1925 25 5 12 8 20-38 -18 27 10 Інгулець 25 7 6 12 20-29 -9 27 11 Чорноморець 25 6 8 11 27-34 -7 26 12 ФК Минай 25 6 8 11 19-28 -9 26 13 Верес 25 6 6 13 30-38 -8 24 14 Рух 25 5 9 11 26-35 -9 24 15 Металіст 25 5 7 13 26-44 -18 22 16 ФК Львів 25 3 4 18 18-44 -26 13

Анонсы. В афише следующего тура мне сразу бросились в глаза "Динамо" с "Черноморцем". Не обращайте внимания: это субъективное восприятие автора. Или не только? Любопытно, как они будут смотреться на фоне друг друга.

"Колос" - "Александрия": формально это гвоздь программы. Ближайшие соседи по таблице, которые могут обострить интригу в еще не угасшей борьбе за последний билет в Европу. Правда, боюсь, что на поле может быть довольно скучно.

И будет максимально интересно внизу, если "Верес" выиграет у "Металлиста 1925". Хоть в это уже и верится с трудом.

Но прежде всего этого "Днепр-1" с "Александрией" должны доиграть последний из отложенных матчей чемпионата – игру, которая не войдет в наш следующий обзор. Здесь на кону, ни много ни мало, лидерство в турнире. И этим сказано все.