Цыганык: Ни один из лидеров украинского футбола не хочет, чтобы на их матчах был ВАР

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык высказал уверенность, что лидеры УПЛ не заинтересованы в том, чтобы на их матчах работал ВАР.

"Ни один из лидеров украинского футбола не хочет, чтобы на их матчах был ВАР. Не хочет. Потому что отсутствие ВАР – это возможность для манипуляции. И "Шахтер" пострадал из-за этого в следующем после матча с "Минаем" туре.

Когда, как по мне, отменили чистый гол Зубкова "Александрии". Возможно, ВАР бы там нашел офсайд, возможно, не нашел бы, но клубы не хотят ВАР, они отказываются, им не нужно.

Ведущие клубы имеют все возможности постоянно иметь ВАР, но по своим причинам не хотят", – сказал Цыганык.