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Директор Шахтера: Цыганык должен официально работать в Днепре-1

Премьер-лига
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В УПЛ своя атмосфера

Директор Шахтера: Цыганык должен официально работать в Днепре-1

shakhtar.com

Новина українською

Коммерческий директор ФК "Шахтер" Дмитрий Кириленко прокомментировал некоторые заявления представителей СМИ и других клубов, которые обвиняли "Шахтер" в финансовой стимуляции соперников прямого конкурента "горняков" в борьбе за титул – "Днепра-1".

– Чем ближе к окончанию сезона – тем жестче становится борьба за чемпионство. Соответственно количество подобных вбросов в СМИ, как и обвинений, будет только увеличиваться. Ваш коллега из "Днепра-1" Вячеслав Фридман заявил, что они слышали, что команды, против которых они играют, стимулируются "Шахтером". Фигурировала даже цифра в 5 млн. гривен.

– Я работаю в "Шахтере" с 2001 года и занимаюсь коммерцией. За эти годы я никогда в жизни не лез с комментариями по некоммерческим вопросам. Я мог комментировать продажи билетов, какие-то контракты. А господин Фридман, наверняка, новый человек в футболе. Его предыдущий опыт был связан с телевидением и каналом 1+1, и для меня слышать его комментарии не о коммерции удивительно.

Я думаю, что, когда он начнет больше концентрироваться на коммерческой деятельности "Днепра-1", у него не будет времени на комментарии, не связанные с прямым профилем его работы. Он получил хороший опыт работы с 1+1. Надеюсь, что он получит хороший опыт и в работе с "Днепром-1", и коммерческая и маркетинговая деятельность клуба улучшится.

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Вообще, считаю, это правильно, что Фридман официально работает в "Днепре-1". Так же должен сделать Игорь Цыганык, который с точки зрения публичных коммуникаций активно поддерживает днепрян.

– Но не все решают сами команды. Судьи также много удивляют в последнее время. Вспомним тот же незасчитанный гол "Миная" в ваши ворота. А последнюю информацию совершенно непонятно, как понимать: арбитр матча "Черноморец" – "Днепр-1" Дмитрий Панчишин якобы является кумом Евгения Красникова, спортивного директора "Днепр-1". Как думаете, в судейском комитете знали об этом, когда назначали на матч арбитра, который, между прочим, грубо ошибся ‒ назначил пенальти в ворота одесситов за фол за пределами штрафной и не назначил в ворота "Днепра-1", о чем клуб объявил с предлагающемся видео в соцсетях?

– Отвечая на предыдущий вопрос, я четко заявил – это никак не связано с моим профилем деятельности, и я считаю, что с моей стороны, как и моих коллег из других клубов, некорректно комментировать такие вещи. У нас нет точной информации или подтвержденных данных. Поэтому я предпочитаю не отвечать на этот вопрос и оставить его более компетентным людям.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
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