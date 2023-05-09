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Setanta или УПЛ-ТВ. Директор Шахтера рассказал о вариантах с трансляторами на следующий сезон
Setanta не ушла из украинского футбола и заявляет о желании сотрудничать со следующего сезона
Олександр Приходько
Коммерческий директор
– Кроме интриги в вопросе чемпионства, где у вас с "Днепром-1" будет идти упорная борьба, есть вопросы не менее важные как с организационной, так и с финансовой точки зрения, которые должны вас объединять – речь идет о телепуле.
Setanta заявила, что в следующем сезоне она не станет официальным транслятором чемпионата Украины. Что дальше? Если раньше "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" были категорически против телепула, то в недавнем интервью
– Некоторыми журналистами распространяется информация о том, что Setanta бросила УПЛ. Это не так. Они отменили свое предыдущее предложение, но изъявляют желание и готовы сотрудничать со следующего сезона. Однако финальное решение всеми клубами не принято и клубы будут обсуждать наиболее выгодный для себя вариант развития событий – это будет Setanta или УПЛ-ТВ.
– Много сейчас разговоров о создании УПЛ-ТВ. Какова позиция "Шахтера" по этому вопросу? В СМИ была информация, что 60 млн. грн., которые президент "Шахтера" Ринат Ахметов выделил в поддержку украинских клубов, могут привлечь именно для создания УПЛ-ТВ.
– Идея создания УПЛ-ТВ давно обсуждается, и она достаточно жива. Сейчас есть разработка идей, как это сделать, и мы надеемся, что в ближайшее время они будут конструктивно обсуждены вместе с нашими коллегами из Премьер-лиги и УАФ.
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