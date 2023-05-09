Верес летом откроет клубную академию

Члены наблюдательного совета " Вереса " поддержали идею создания в Ровно клубной академии.

Также члены наблюдательного совета утвердили программу развития академии до 2030 года, а директором академии был назначен Олег Шандрук.

"Открытие собственной академии – это важный шаг и фундамент развития клуба. Приоритет академии – подготовка игроков для главной команды. Второе – важно, чтобы они были ценным активом на трансферном рынке и настоящими гражданами своего государства. В-третьих – к 2030 году академия должна стать самоокупаемой. Наша философия будет основываться на индивидуальном развитии ребенка", – рассказал Шандрук.

В июле этого года академия "Верес" откроет набор детей до четырех возрастов: U12 и U13 и U14 и U16, которые сыграют в первой лиге ДЮФЛ. Запуск Футбольной академии запланирован на 7 августа.