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Журналист: Угроз досрочного прекращения сотрудничества Александрии с Ротанем нет

Премьер-лига
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Даже если команда не пробьется в еврокубки

Журналист: Угроз досрочного прекращения сотрудничества Александрии с Ротанем нет

Фото: ФК Олександрія

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В "Александрии" полностью доверяют главному тренеру Руслану Ротаню. Об этом, ссылаясь на источники в клубе, рассказал журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Руководство видит прогресс в игре команды. Контракт Ротаня с клубом рассчитан на два с половиной года, угроз досрочного прекращения сотрудничества нет.

Даже если команда финиширует не в топ-5, доверие остается.

Также в клубе понимают, что в команде есть игроки, которые не соответсвуют требованиям тренера. Ротаня заверили в том, что те игроки, кто не будет воспринимать его требования – летом будут искать новую команду", – сказал Вацко.

Напомним, что "Александрия" находится на 5-м месте в турнирной таблице, но при этом в 11 весенних матчах УПЛ команда 8 поединков завершила вничью.

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В статье: Руслан Ротань Виктор Вацко ФК Александрия
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Источник:
Вацко Live

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