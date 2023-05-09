Журналист: Угроз досрочного прекращения сотрудничества Александрии с Ротанем нет

В " Александрии " полностью доверяют главному тренеру Руслану Ротаню. Об этом, ссылаясь на источники в клубе, рассказал журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Руководство видит прогресс в игре команды. Контракт Ротаня с клубом рассчитан на два с половиной года, угроз досрочного прекращения сотрудничества нет.

Даже если команда финиширует не в топ-5, доверие остается.

Также в клубе понимают, что в команде есть игроки, которые не соответсвуют требованиям тренера. Ротаня заверили в том, что те игроки, кто не будет воспринимать его требования – летом будут искать новую команду", – сказал Вацко.