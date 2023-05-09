Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист: Угроз досрочного прекращения сотрудничества Александрии с Ротанем нет
Даже если команда не пробьется в еврокубки
Фото: ФК Олександрія
В "
"Руководство видит прогресс в игре команды. Контракт Ротаня с клубом рассчитан на два с половиной года, угроз досрочного прекращения сотрудничества нет.
Даже если команда финиширует не в топ-5, доверие остается.
Также в клубе понимают, что в команде есть игроки, которые не соответсвуют требованиям тренера. Ротаня заверили в том, что те игроки, кто не будет воспринимать его требования – летом будут искать новую команду", – сказал Вацко.
Напомним, что "Александрия" находится на 5-м месте в турнирной таблице, но при этом в 11 весенних матчах УПЛ команда 8 поединков завершила вничью.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Информации о сбитии Кинжала нет. В Воздушных силах прокомментировали ночной ракетный удар РФ
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
- Чистая победа при скандальном судействе. Черноморец – Днепр-1 1:2
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО
- Эффектная девушка-модель звезды Ман Сити поражает поклонников яркими фото. ФОТО