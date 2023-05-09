Заря выкупит Герреро за 500 тысяч евро. У Маккаби будет процент от последующей перепродажи

" Заря " с большой долей вероятности выкупит у тель-авивского "Маккаби" контракт 23-летнего форварда Эдуардо Герреро, который играет за луганчан на правах аренды.

Как сообщает израильское издание Maariv, сумма выкупа игорока, прописанная в контракте – 500 тысяч евро.

Также источник пишет о том, что по условиях подписания "Маккаби" получит процент при последующей продажи игрока. Это позволит израильскому клубу дополнительно заработать в том случае, если луганчане смогут перепродать Герреро.

Если же "Заря" не сможет или не захочет воспользоваться опцией выкупа, то "Маккаби" планирует запрашивать у потенциального покупателя Герреро большую, нежели 500 тысяч евро, сумму.

Напомним, что "Заря" арендовала Герреро в феврале до конца текущего сезона. С тех пор в 8 поединках УПЛ панамец забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.