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Заря выкупит Герреро за 500 тысяч евро. У Маккаби будет процент от последующей перепродажи
Луганчане могут выкупить и сразу же перепродать игрока
Фото: Аліна Єрофеєва
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Как сообщает израильское издание Maariv, сумма выкупа игорока, прописанная в контракте – 500 тысяч евро.
Также источник пишет о том, что по условиях подписания "Маккаби" получит процент при последующей продажи игрока. Это позволит израильскому клубу дополнительно заработать в том случае, если луганчане смогут перепродать Герреро.
Если же "Заря" не сможет или не захочет воспользоваться опцией выкупа, то "Маккаби" планирует запрашивать у потенциального покупателя Герреро большую, нежели 500 тысяч евро, сумму.
Напомним, что "Заря" арендовала Герреро в феврале до конца текущего сезона. С тех пор в 8 поединках УПЛ панамец забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
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