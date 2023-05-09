Директор Шахтера: УАФ должна сделать все для того, чтобы оставшиеся матчи были сыграны по правилам fair play

Коммерческий директор " Шахтера " Дмитрий Кириленко ответил на вопрос, как остаток сезона УПЛ доиграть без громких скандалов и по спортивному принципу.

"Все очень просто. УАФ и Комитету арбитров нужно взять и сделать все для того, чтобы все оставшиеся матчи были сыграны в соответствии с правилами fair play и без каких-либо скандалов. Они могут это сделать. Все комитеты, арбитры, ВАР у них для этого есть.

Поэтому УАФ может выступить гарантом того, что остаток чемпионата будет доигран честно и победитель будет определен в честной борьбе", - сказал Кириленко.