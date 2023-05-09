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Директор Шахтера: УАФ должна сделать все для того, чтобы оставшиеся матчи были сыграны по правилам fair play

Премьер-лига
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Чем ближе финиш чемпионата, тем больше скандалов в украинском футболе

Директор Шахтера: УАФ должна сделать все для того, чтобы оставшиеся матчи были сыграны по правилам fair play

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Коммерческий директор "Шахтера" Дмитрий Кириленко ответил на вопрос, как остаток сезона УПЛ доиграть без громких скандалов и по спортивному принципу.

"Все очень просто. УАФ и Комитету арбитров нужно взять и сделать все для того, чтобы все оставшиеся матчи были сыграны в соответствии с правилами fair play и без каких-либо скандалов. Они могут это сделать. Все комитеты, арбитры, ВАР у них для этого есть.

Поэтому УАФ может выступить гарантом того, что остаток чемпионата будет доигран честно и победитель будет определен в честной борьбе", - сказал Кириленко.

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В статье: Шахтер (Донецк) УАФ
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Источник:
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