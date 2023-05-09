Шахтер в следующем сезоне сменит домашний еврокубковый стадион в Польше

" Шахтер " в следующем сезоне может сменить домашнюю еврокубковую арену в Польше.

Как сообщает местный сайт Meczyki, в следующем сезоне донецкий клуб не сможет снова играть на "Стадионе Войска Польского", потому что "Легия", для которой эта арена является домашней, выступит в квалификации Лиги конференций.

Таким образом, "горняки" могут перебраться на домашний стадион гданськой "Лехии" PGE Арена Гданьск (Polsat Plus Arena Gdańsk). Переговоры об этом ведутся между сторонами.

В прошлом сезоне "Шахтер" также рассматривал вариант с ареной в Гданське, но тогда стороны не смогли договориться - польскую сторону не устроили финансовые условия горняков.

PGE Арена Гданьск рассчитана на 44 000 мест.

"Шахтер" уже гарантировал себе участие в еврокубках следующего сезона, правда пока еще неясно, в каком турнире.