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Днепр-1 - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепр-1 - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Днепр-1 - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Наконец этот матч будет сыгран. История длится более полугода – с первого тура УПЛ. Команды не смогли вовремя сыграть в начале турнира, неудачной оказалась и попытка доигрывания зимой. Но теперь уже от необходимости никуда не уйти.

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Этот матч очень важен для всего чемпионата Украины, не только для участников игры. Ведь в случае победы "Днепра-1" сменится лидер турнирной таблицы. Сможет ли "Днепр-1" справиться с ответственностью? И в каком образе предстанет команда Руслана Ротаня?

Перенесенный матч первого тура состоится в четверг, одиннадцатого мая 2023 года, в 13:00. Место проведения – ужгородский стадион "Авангард".

Онлайн прямую видеотрансляцию поединка обеспечит телеканал УНИАН, доступный почти у всех поставщиков телевидения. Важно отметить, что игра будет также в свободном доступе на YouTube-канале FootballHab. Плейер с трансляцией появится на нашем сайте в день игры.

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Трансляція матчу Дніпро-1 - Олександрія
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>

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