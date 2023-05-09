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Днепр-1 - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Александр Приходько
Наконец этот матч будет сыгран. История длится более полугода – с первого тура УПЛ. Команды не смогли вовремя сыграть в начале турнира, неудачной оказалась и попытка доигрывания зимой. Но теперь уже от необходимости никуда не уйти.
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Этот матч очень важен для всего чемпионата Украины, не только для участников игры. Ведь в случае победы "Днепра-1" сменится лидер турнирной таблицы. Сможет ли "Днепр-1" справиться с ответственностью? И в каком образе предстанет команда Руслана Ротаня?
Перенесенный матч первого тура состоится в четверг, одиннадцатого мая 2023 года, в 13:00. Место проведения – ужгородский стадион "Авангард".
Онлайн прямую видеотрансляцию поединка обеспечит телеканал УНИАН, доступный почти у всех поставщиков телевидения. Важно отметить, что игра будет также в свободном доступе на YouTube-канале FootballHab. Плейер с трансляцией появится на нашем сайте в день игры.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч, предлагаем следить за ходом событий в текстовой онлайн-трансляции от UA-Футбол >>>
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