Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Это будет матч еще первого тура украинского чемпионата. Тогда игру перенесли из-за участия днепрян в еврокубках на осень, а впоследствии ее пришлось сдвинуть весной из-за обстрела Украины со стороны родственников свиней и собак. На момент встречи первого круга мы уже знаем результат игры во втором: в начале 2023-го "Александрия" смогла отобрать очки у одного из претендентов на чемпионство и расписала боевую ничью 2:2, дважды отыгрываясь по ходу матча.

"Днепр-1" занимает вторую строку таблицы. Его отставание от "Шахтера" составляет три очка. То есть победа позволит подопечным Александра Кучера сравняться с лидером чемпионата и уже на равных идти на финиш. "Александрия" с начала календарного года идет пятой. О борьбе с "Динамо" за четвертое место речь никто не ведет, ведь у "горожан" на двенадцать баллов меньше. Главное для ребят Руслана Ротаня – сохранить нынешнюю позицию в борьбе с "Колосом" и "Кривбассом", которые снизу понемногу уже поджимают.

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Чемпионат Украины. Доигрывание первого тура

11 мая. Начало в 13:00

"Днепр-1" - "Александрия"

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