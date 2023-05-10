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Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча УПЛ

Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Олександрія

UA-Футбол
Новина українською

Это будет матч еще первого тура украинского чемпионата. Тогда игру перенесли из-за участия днепрян в еврокубках на осень, а впоследствии ее пришлось сдвинуть весной из-за обстрела Украины со стороны родственников свиней и собак. На момент встречи первого круга мы уже знаем результат игры во втором: в начале 2023-го "Александрия" смогла отобрать очки у одного из претендентов на чемпионство и расписала боевую ничью 2:2, дважды отыгрываясь по ходу матча.

"Днепр-1" занимает вторую строку таблицы. Его отставание от "Шахтера" составляет три очка. То есть победа позволит подопечным Александра Кучера сравняться с лидером чемпионата и уже на равных идти на финиш. "Александрия" с начала календарного года идет пятой. О борьбе с "Динамо" за четвертое место речь никто не ведет, ведь у "горожан" на двенадцать баллов меньше. Главное для ребят Руслана Ротаня – сохранить нынешнюю позицию в борьбе с "Колосом" и "Кривбассом", которые снизу понемногу уже поджимают.

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Чемпионат Украины. Доигрывание первого тура
11 мая. Начало в 13:00
"Днепр-1" - "Александрия"
Трансляция - Youtube-канал Football Hub
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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Днепр-1 - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
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