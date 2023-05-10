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Поедет на ЧМ. Новичок Шахтера получил вызов в сборную Эквадора U-20

Премьер-лига
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Дэнил Кастилло сыграет за свою национальную команду

Поедет на ЧМ. Новичок Шахтера получил вызов в сборную Эквадора U-20

Фото: із відкритих джерел

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19-летний опорный полузащитник Дэнил Кастилло, который перешел в донецкий "Шахтер", получил вызов в молодежную сборную Эквадора U-20 на предстоящий чемпионат мира.

На групповом этапе ЧМ U-20 молодежка Эквадора сыграет с командами США, Фиджи и Словакии. Турнир пройдет с 20 мая по 11 июня в Аргентине.

Кастилло провел 17 матчей в составе сборной Эквадора U-20, без результативных действий.

Напомним, "Шахтер" подписал полузащитника в апреле. Его контракт с донецким клубом вступит в силу с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2028 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Эквадор U-20 Дэнил Кастилло
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Источник:
Swissinfo

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