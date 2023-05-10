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Поедет на ЧМ. Новичок Шахтера получил вызов в сборную Эквадора U-20
Дэнил Кастилло сыграет за свою национальную команду
Фото: із відкритих джерел
19-летний опорный полузащитник Дэнил Кастилло, который перешел в донецкий "Шахтер", получил вызов в молодежную сборную Эквадора U-20 на предстоящий чемпионат мира.
На групповом этапе ЧМ U-20 молодежка Эквадора сыграет с командами США, Фиджи и Словакии. Турнир пройдет с 20 мая по 11 июня в Аргентине.
Кастилло провел 17 матчей в составе сборной Эквадора U-20, без результативных действий.
Напомним, "Шахтер" подписал полузащитника в апреле. Его контракт с донецким клубом вступит в силу с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2028 года.
Nuestros representantes, nuestros guerreros, los sobrinos favoritos del tío @PilsenerEcuador que formarán parte de la #Sub20— La Tri ???????? (@LaTri) May 9, 2023
¡Queremos #HacerHistoria! pic.twitter.com/fMWUtD9hpk
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