Поедет на ЧМ. Новичок Шахтера получил вызов в сборную Эквадора U-20

19-летний опорный полузащитник Дэнил Кастилло, который перешел в донецкий "Шахтер", получил вызов в молодежную сборную Эквадора U-20 на предстоящий чемпионат мира.

На групповом этапе ЧМ U-20 молодежка Эквадора сыграет с командами США, Фиджи и Словакии. Турнир пройдет с 20 мая по 11 июня в Аргентине.

Кастилло провел 17 матчей в составе сборной Эквадора U-20, без результативных действий.

Напомним, "Шахтер" подписал полузащитника в апреле. Его контракт с донецким клубом вступит в силу с 1 июля 2023 года и продлится до 30 июня 2028 года.

Nuestros representantes, nuestros guerreros, los sobrinos favoritos del tío @PilsenerEcuador que formarán parte de la #Sub20



¡Queremos #HacerHistoria! pic.twitter.com/fMWUtD9hpk — La Tri ???????? (@LaTri) May 9, 2023

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