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Селезнев выбрал дату и место проведения прощального матча

Премьер-лига
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С участием легенд и действующих игроков

Селезнев выбрал дату и место проведения прощального матча

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Известный украинский нападающий Евгений Селезнев завершил профессиональную игровую карьеру.

Прощальный поединок экс-форварда с участием легенд нашего футбола и действующих игроков состоится 6 июня на ужгородском "Авангарде". Днем ранее, 5-го числа на этом стадионе пройдет открытая тренировка.

В списке приглашенных фигурируют представители трех футбольных поколений. Речь об Олеге Протасове и Александре Хацкевиче, Руслане Ротане и Дарио Срне, Михаиле Мудрике и Артеме Довбике.

Более того, звездный матч будет еще и благотворительным. Цель Евгений - собрать средства на машины для бригад, которые работают на разных направлениях. Игра состоится без участия звезд шоубизнеса.

Напомним, Селезнев планировал сыграть прощальный поединок в октябре 2022 года. Украинец хотел выйти в футболке "Миная" на игру против бывшей своей команды "Шахтера" (9-й тур УПЛ). Однако у него закончился контракт с закарпатцами и тогда эта идея провалилась.

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В статье: Евгений Селезнев
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Источник:
budynok42.media

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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
10.05.2023 в 13:44
Сын Алисы Селезневой и робота Вертера оказался типичным ватником. Довбик, ты же украинец. Не приезжай на этот матч!
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