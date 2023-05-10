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Селезнев выбрал дату и место проведения прощального матча
С участием легенд и действующих игроков
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Известный украинский нападающий Евгений Селезнев завершил профессиональную игровую карьеру.
Прощальный поединок экс-форварда с участием легенд нашего футбола и действующих игроков состоится 6 июня на ужгородском "Авангарде". Днем ранее, 5-го числа на этом стадионе пройдет открытая тренировка.
В списке приглашенных фигурируют представители трех футбольных поколений. Речь об Олеге Протасове и Александре Хацкевиче, Руслане Ротане и Дарио Срне, Михаиле Мудрике и Артеме Довбике.
Более того, звездный матч будет еще и благотворительным. Цель Евгений - собрать средства на машины для бригад, которые работают на разных направлениях. Игра состоится без участия звезд шоубизнеса.
Напомним, Селезнев планировал сыграть прощальный поединок в октябре 2022 года. Украинец хотел выйти в футболке "Миная" на игру против бывшей своей команды "Шахтера" (9-й тур УПЛ). Однако у него закончился контракт с закарпатцами и тогда эта идея провалилась.
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