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УАФ: ВАР был назначен на 30 матчей УПЛ, за средства клубов – 4 раза. Трижды заказывал Кривбасс, один раз - Верес

Премьер-лига
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В ПФЛ ВАР был назначен на шесть матчей

УАФ: ВАР был назначен на 30 матчей УПЛ, за средства клубов – 4 раза. Трижды заказывал Кривбасс, один раз - Верес

Олександр Приходько

Новина українською

Украинская ассоциация футбола отреагировала на запросы СМИ и отчиталась об использовании системы ВАР в текущем сезоне чемпионата Украины.

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"В связи с многочисленными обращениями СМИ по поводу использования системы ВАР на матчах чемпионата Украины информируем.

Критерии, условия и порядок определения матчей для применения системы ВАА (ВАР) регулируются Положением о порядке применения системы ВАА (ВАР) в соревнованиях по футболу среди профессиональных команд на соревновательный сезон-2022/2023.

По состоянию на сегодняшний день на матчи УПЛ Комиссией УАФ ВАР было назначено на 30 матчей. Из них за счет УАФ — 26, по просьбе и за счет клубов — четыре. Трижды заказывал "Кривбасс" в 15-м, 17-м и 25-м турах. Один матч в 19-м туре заказывал "Верес".

В ПФЛ пока ВАР был назначен на шесть матчей, и все заказы сделаны клубами первой лиги. Среди них — такие матчи: "Карпаты" - "Полесье", "ЛНЗ" - "Эпицентр", "Полесье" - "Оболонь", "ЛНЗ" - "Полесье", "ЛНЗ" - "Нива", "Полесье" - "Кремень", — говорится в заявлении УАФ.

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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Rufius (Запорожье)
10.05.2023 в 18:52
в суботньому матчі будуть протягувати Карпати любими способами, не замовити вар на один з самих вирішальних матчів викликає серйозні підозри, вижно бояться чесно грати
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