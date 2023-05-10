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УАФ: ВАР был назначен на 30 матчей УПЛ, за средства клубов – 4 раза. Трижды заказывал Кривбасс, один раз - Верес
В ПФЛ ВАР был назначен на шесть матчей
Олександр Приходько
Украинская ассоциация футбола отреагировала на запросы СМИ и отчиталась об использовании системы ВАР в текущем сезоне чемпионата Украины.
"В связи с многочисленными обращениями СМИ по поводу использования системы ВАР на матчах чемпионата Украины информируем.
Критерии, условия и порядок определения матчей для применения системы ВАА (ВАР) регулируются Положением о порядке применения системы ВАА (ВАР) в соревнованиях по футболу среди профессиональных команд на соревновательный сезон-2022/2023.
По состоянию на сегодняшний день на матчи УПЛ Комиссией УАФ ВАР было назначено на 30 матчей. Из них за счет УАФ — 26, по просьбе и за счет клубов — четыре. Трижды заказывал "
В ПФЛ пока ВАР был назначен на шесть матчей, и все заказы сделаны клубами первой лиги. Среди них — такие матчи: "Карпаты" - "Полесье", "ЛНЗ" - "Эпицентр", "Полесье" - "Оболонь", "ЛНЗ" - "Полесье", "ЛНЗ" - "Нива", "Полесье" - "Кремень", — говорится в заявлении УАФ.
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