СМИ: На всех матчах Шахтера и Днепра-1 до конца сезона будет использоваться система ВАР

На всех матчах " Шахтера " и "Днепра-1" до завершения сезона будет использоваться система ВАР. Такую инсайдерскую информацию дает "ТатоТаке".

Источник пишет, что соответствующее решение было принято на заседании комиссии УАФ по определению матчей для применения системы ВАР, которая состоялась 5 мая.

Отмечается, что на матчах "Днепра-1" за использование системы ВАР будет платить УАФ. То есть, для клуба оно будет бесплатным.

Что касается "горняков", то клуб направил запросы на ВАР в УПЛ, получив ответ, что это будет выполнено "при условии получения оплаты услуг со стороны "Шахтера" и получения соответствующих писем-согласий от клубов-хозяев".

Напомним, что "Днепр-1" до конца розыгрыша чемпионата сыграет еще 6 матчей, а "Шахтер" – 5. На данный момент "горняки" опережают днепрян в таблице на 3 балла.