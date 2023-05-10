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СМИ: На всех матчах Шахтера и Днепра-1 до конца сезона будет использоваться система ВАР

Премьер-лига
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(1 голосов)

Горняки будут сами оплачивать работу систему, днепрянам услуга будет бесплатной

СМИ: На всех матчах Шахтера и Днепра-1 до конца сезона будет использоваться система ВАР

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

На всех матчах "Шахтера" и "Днепра-1" до завершения сезона будет использоваться система ВАР. Такую инсайдерскую информацию дает "ТатоТаке".

Источник пишет, что соответствующее решение было принято на заседании комиссии УАФ по определению матчей для применения системы ВАР, которая состоялась 5 мая.

Отмечается, что на матчах "Днепра-1" за использование системы ВАР будет платить УАФ. То есть, для клуба оно будет бесплатным.

Что касается "горняков", то клуб направил запросы на ВАР в УПЛ, получив ответ, что это будет выполнено "при условии получения оплаты услуг со стороны "Шахтера" и получения соответствующих писем-согласий от клубов-хозяев".

Напомним, что "Днепр-1" до конца розыгрыша чемпионата сыграет еще 6 матчей, а "Шахтер" – 5. На данный момент "горняки" опережают днепрян в таблице на 3 балла.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчук)
10.05.2023 в 18:49
ВАР використовувати можно але якщо суддям ВАР роздати окуляри а то вони можуть щось не догледіти і ВАР не допоможе.
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scorpius (Ck)
10.05.2023 в 18:38
УАФ ни разу не спалилась
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