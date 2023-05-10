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СМИ: На всех матчах Шахтера и Днепра-1 до конца сезона будет использоваться система ВАР
Горняки будут сами оплачивать работу систему, днепрянам услуга будет бесплатной
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
На всех матчах "
Источник пишет, что соответствующее решение было принято на заседании комиссии УАФ по определению матчей для применения системы ВАР, которая состоялась 5 мая.
Отмечается, что на матчах "Днепра-1" за использование системы ВАР будет платить УАФ. То есть, для клуба оно будет бесплатным.
Что касается "горняков", то клуб направил запросы на ВАР в УПЛ, получив ответ, что это будет выполнено "при условии получения оплаты услуг со стороны "Шахтера" и получения соответствующих писем-согласий от клубов-хозяев".
Напомним, что "Днепр-1" до конца розыгрыша чемпионата сыграет еще 6 матчей, а "Шахтер" – 5. На данный момент "горняки" опережают днепрян в таблице на 3 балла.
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