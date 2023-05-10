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Траоре вернулся после травмы и работает по индивидуальной программе

Премьер-лига
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Но его участие в матче с Ингульцом остается под вопросом

Траоре вернулся после травмы и работает по индивидуальной программе

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Шахтер" продолжает подготовку к матчу 26-го тура УПЛ с с "Ингульцем". Недельный тренировочный цикл подопечных Игоря Йовичевича проходит на базе под Киевом.

В среду, 10 мая команда провела насыщенную сессию. Начав с теоретического анализа соперника и разбора собственной игры, "горняки" занимались в тренажерном зале, после чего переместились на поле.

Отмечается, что Лассина Траоре, который получил травму в матче с "Александрией", занимался сегодня по индивидуальному плану. Также по индивидуальной программе работали Иван Петряк и Дмитрий Ризнык.

Напомним, матч "Ингулец" – "Шахтер" состоится 13 мая на "Арене Львов". Начало в 17:00.

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В статье: Иван Петряк Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово) Дмитрий Ризнык
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Источник:
ФК Шахтар

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