Траоре вернулся после травмы и работает по индивидуальной программе

" Шахтер " продолжает подготовку к матчу 26-го тура УПЛ с с "Ингульцем". Недельный тренировочный цикл подопечных Игоря Йовичевича проходит на базе под Киевом.

В среду, 10 мая команда провела насыщенную сессию. Начав с теоретического анализа соперника и разбора собственной игры, "горняки" занимались в тренажерном зале, после чего переместились на поле.

Отмечается, что Лассина Траоре, который получил травму в матче с "Александрией" , занимался сегодня по индивидуальному плану. Также по индивидуальной программе работали Иван Петряк и Дмитрий Ризнык.

Напомним, матч "Ингулец" – "Шахтер" состоится 13 мая на "Арене Львов". Начало в 17:00.