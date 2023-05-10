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Траоре вернулся после травмы и работает по индивидуальной программе
Но его участие в матче с Ингульцом остается под вопросом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
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В среду, 10 мая команда провела насыщенную сессию. Начав с теоретического анализа соперника и разбора собственной игры, "горняки" занимались в тренажерном зале, после чего переместились на поле.
Отмечается, что Лассина Траоре, который
Напомним, матч "Ингулец" – "Шахтер" состоится 13 мая на "Арене Львов". Начало в 17:00.
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