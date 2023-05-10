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Луческу снова попал в сферу внимания Фенербахче, - турецкие СМИ
Ох уж эти турецкие СМИ
Фото: Sportbox
Стамбульский "Фенербахче" летом с большой долей вероятности может сменить главного тренера.
Как пишет местное издание Gazetevatan, нынешний коуч команды Жорже Жезус может покинуть свой пост в конце сезона, если "Фенер" не выиграет чемпионство.
Заменить Жезуша якобы может наставник"
О том, что румынский специалист перенес операцию и сейчас проходит курс восстановления, издание не упоминает.
Напомним, что "Фенербахче" за 3 тура до финиша чемпионата идет 2-м и отстает на 5 очков от "Галатасарая".
Ранее турецкие СМИ уже писали о Луческу, как кандидате на пост главного тренера команды.
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