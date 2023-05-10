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Луческу снова попал в сферу внимания Фенербахче, - турецкие СМИ

Премьер-лига
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Ох уж эти турецкие СМИ

Луческу снова попал в сферу внимания Фенербахче, - турецкие СМИ

Фото: Sportbox

Новина українською

Стамбульский "Фенербахче" летом с большой долей вероятности может сменить главного тренера.

Как пишет местное издание Gazetevatan, нынешний коуч команды Жорже Жезус может покинуть свой пост в конце сезона, если "Фенер" не выиграет чемпионство.

Заменить Жезуша якобы может наставник"Динамо" Мирча Луческу. Инициаторами этого назначения может стать президент команды, а также Волкан Демирель, который, вероятно, станет следующим спортивным директором.

О том, что румынский специалист перенес операцию и сейчас проходит курс восстановления, издание не упоминает.

Напомним, что "Фенербахче" за 3 тура до финиша чемпионата идет 2-м и отстает на 5 очков от "Галатасарая".

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Ранее турецкие СМИ уже писали о Луческу, как кандидате на пост главного тренера команды.

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В статье: Мирча Луческу Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Жорже Жезуш
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Источник:
Gazetevatan

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