Луческу снова попал в сферу внимания Фенербахче, - турецкие СМИ

Стамбульский "Фенербахче" летом с большой долей вероятности может сменить главного тренера.

Как пишет местное издание Gazetevatan, нынешний коуч команды Жорже Жезус может покинуть свой пост в конце сезона, если "Фенер" не выиграет чемпионство.

Заменить Жезуша якобы может наставник" Динамо " Мирча Луческу. Инициаторами этого назначения может стать президент команды, а также Волкан Демирель, который, вероятно, станет следующим спортивным директором.

О том, что румынский специалист перенес операцию и сейчас проходит курс восстановления, издание не упоминает.

Напомним, что "Фенербахче" за 3 тура до финиша чемпионата идет 2-м и отстает на 5 очков от "Галатасарая".

Ранее турецкие СМИ уже писали о Луческу, как кандидате на пост главного тренера команды.