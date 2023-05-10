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Setanta: Если мы увидим желания и настроения, мы готовы вести диалог о правах на трансляцию УПЛ

Премьер-лига
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В компании говорят, что сроки и условия расторжения контракта были прописаны с самого начала

Setanta: Если мы увидим желания и настроения, мы готовы вести диалог о правах на трансляцию УПЛ

Фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Главный исполнительный директор (СЕО) Setanta Sports Гиорги Пруидзе пояснил позицию компании относительно решения расторгнуть соглашение с УПЛ касательно эксклюзивных прав на трансляцию матчей, а также рассказал о дальнейших планах по сотрудничеству с Премьер-Лигой.

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‒ Прежде всего, хотим выяснить один важный нюанс. На сайте УПЛ сообщалось, цитируем, "Официальным транслятором УПЛ стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт рассчитан на 3 сезона". Объясните, пожалуйста, это досрочный разрыв контракта, имела ли место опция, по которой после дебютного сезона вы должны были договариваться продолжать или не продолжать сотрудничество?

‒ Тендер проходил на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Тогда летом ходили разговоры – а будет ли проводиться УПЛ вообще? И мы были поражены духом украинского народа, поскольку решение проводить турнир в такое время – это говорит о несокрушимости и готовности жить, несмотря ни на что. Мы очень хотели помочь обновить турнир в Украине, помочь УПЛ и клубам создать единый пул, что стало бы историческим решением.

Соответственно соглашению сроки и условия расторжения были прописаны с самого начала. Несмотря на проблемы с самого старта, невыполнение обязательств, в начале сезона мы решили не расторгать договор. Проект не был прибыльным, но мы приняли решение о выходе из соглашения только в конце сезона, при этом мы выполним взять на себя обязанности до конца розыгрыша УПЛ. В этом бизнесе очень важно придерживаться своих слов, мы это доказали своим примером.

‒ В заявлении упоминается недовольство от того, что не был сформирован единый пул. Если сейчас в экстренном режиме клубы договорятся о совместных действиях, Setanta Sports может вернуться к предыдущим договоренностям?

‒ Решение уже вступило в силу, но если мы увидим желания и соответствующие настроения, мы готовы далее вести диалог о правах на трансляцию УПЛ.

‒ Провал сотрудничества с клубами чемпионата Украины не снизил желание Setanta Sports присутствовать на украинском рынке? Не будут ли свернуты проекты, в частности, интернет-платформа?

‒ Несмотря на то, что произошло, Украина является одним из приоритетных рынков для Setanta Sports. Наше предложение – уникальное, ведь мы единственный спортивный стриминг-сервис в Украине. Только у нас можно посмотреть абсолютно все матчи АПЛ, Бундеслиги, этапы Формулы-1, важные матчи NBA и многое другое. Мы верим в наш продукт и продолжим его развивать по всем направлениям.

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В статье: Украинская Премьер-лига Телеканал Setanta Sports телепул
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.05.2023 в 23:20
Є лише одне бажання: геть Сетанту і геть монополію в масмедіа Шахтаря, а також не допустити монополізації з боку Дніпра.
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