Setanta: Переговоры с клубами – компетенция лиги. Мы вели переговоры с УПЛ и не имели конфронтации с клубами.

Главный исполнительный директор (СЕО) Setanta Sports Гиорги Пруидзе заявил, что у компании не было конфронтации с отдельными клубами, которые отказались входить в так называемый единый пул.

‒ Рассматривает ли Setanta Sports возможность контактировать отдельно с клубами, с теми же "Шахтером", "Александрией" или "Вересом", и другими последовательными участниками пула?

‒ Мы не говорим с отдельными клубами, мы разговариваем с УПЛ, потому что мы соблюдаем установленные правила и хотим, чтобы процессы шли согласно установленным правилам. Возможно, у нас была возможность поговорить с клубами по отдельности, но целью было создать телепул и предложить равные условия для всех заинтересованных сторон.

Разговор с отдельными участниками дает меньшее доверие со стороны других. Продукт не должен создаваться в сотрудничестве с каким-либо конкретным клубом, единство и создание телепула является ключевой целью.

‒ Кто виноват в срыве пула? С кем труднее всего было находить общий язык? Учитывая изменения в законодательстве Украины, расширившие права, собственно клубов, а не организаций, которые проводят соревнования, проводила ли Setanta Sports какие-то переговоры с клубами, не вошедшими в пул?

‒ Переговоры с клубами – компетенция лиги. Мы вели переговоры с лигой и не имели конфронтации с клубами. Как вещатель мы заинтересованы в приобретении прав на показ турнира и показ его на наших каналах и платформе, как мы это делаем с АПЛ, Бундеслигой и другими турнирами.