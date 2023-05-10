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Setanta: Переговоры с клубами – компетенция лиги. Мы вели переговоры с УПЛ и не имели конфронтации с клубами.
В компании говорят, что хотят играть по прозрачным правилам
Setanta
Главный исполнительный директор (СЕО) Setanta Sports Гиорги Пруидзе заявил, что у компании не было конфронтации с отдельными клубами, которые отказались входить в так называемый единый пул.
‒ Рассматривает ли Setanta Sports возможность контактировать отдельно с клубами, с теми же "Шахтером", "Александрией" или "Вересом", и другими последовательными участниками пула?
‒ Мы не говорим с отдельными клубами, мы разговариваем с УПЛ, потому что мы соблюдаем установленные правила и хотим, чтобы процессы шли согласно установленным правилам. Возможно, у нас была возможность поговорить с клубами по отдельности, но целью было создать телепул и предложить равные условия для всех заинтересованных сторон.
Разговор с отдельными участниками дает меньшее доверие со стороны других. Продукт не должен создаваться в сотрудничестве с каким-либо конкретным клубом, единство и создание телепула является ключевой целью.
‒ Кто виноват в срыве пула? С кем труднее всего было находить общий язык? Учитывая изменения в законодательстве Украины, расширившие права, собственно клубов, а не организаций, которые проводят соревнования, проводила ли Setanta Sports какие-то переговоры с клубами, не вошедшими в пул?
‒ Переговоры с клубами – компетенция лиги. Мы вели переговоры с лигой и не имели конфронтации с клубами. Как вещатель мы заинтересованы в приобретении прав на показ турнира и показ его на наших каналах и платформе, как мы это делаем с АПЛ, Бундеслигой и другими турнирами.
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