Основной вингер Александрии получил травму в матче с Шахтером

Основной вингер "Александрии" Максим Третьяков получил травму в матче 25-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:1).

27-летний футболист был вынужден покинуть поле на носилках. Сейчас Третьяков проходит медосбледование, по результатам которого будет определена степень тяжести повреждения и срок восстановления. Есть риск, что он может пропустить заключительный отрезок сезона.

В текущем сезоне Третьяков провел 22 матча за "горожан" в чемпионате Украины, в которых забил 7 голов и выполнил 4 результативные передачи.