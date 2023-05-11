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Основной вингер Александрии получил травму в матче с Шахтером
Степень тяжести повреждения пока неизвестен
Фото: ФК Олександрія
Основной вингер "Александрии" Максим Третьяков получил травму в матче 25-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:1).
27-летний футболист был вынужден покинуть поле на носилках. Сейчас Третьяков проходит медосбледование, по результатам которого будет определена степень тяжести повреждения и срок восстановления. Есть риск, что он может пропустить заключительный отрезок сезона.
В текущем сезоне Третьяков провел 22 матча за "горожан" в чемпионате Украины, в которых забил 7 голов и выполнил 4 результативные передачи.
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