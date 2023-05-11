  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Основной вингер Александрии получил травму в матче с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной вингер Александрии получил травму в матче с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Степень тяжести повреждения пока неизвестен

Основной вингер Александрии получил травму в матче с Шахтером

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Основной вингер "Александрии" Максим Третьяков получил травму в матче 25-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:1).

27-летний футболист был вынужден покинуть поле на носилках. Сейчас Третьяков проходит медосбледование, по результатам которого будет определена степень тяжести повреждения и срок восстановления. Есть риск, что он может пропустить заключительный отрезок сезона.

В текущем сезоне Третьяков провел 22 матча за "горожан" в чемпионате Украины, в которых забил 7 голов и выполнил 4 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Ротань и ассистент Кучера были удалены во время матча Днепр-1 – Александрия
yellow-arrow
Назван тренер, который заинтересовал Динамо - он досрочно привел европейский клуб в чемпионству
yellow-arrow
Днепр-1 и Александрия доигрывают матч первого тура. Текстовая трансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Максим Третьяков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде