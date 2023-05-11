Евгений Селезнев завершил карьеру: что вы знаете об известном форварде? Квиз

Экс-игрок "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Селезнев закончил профессиональную игровую карьеру. 10 мая стало известно, что его прощальный поединок с участием легенд отечественного футбола и действующих футболистов состоится 6 июня на ужгородском стадионе "Авангард".

За свою карьеру Евгений запомнился важными голами и разными скандальными ситуациями. А хорошо ли вы следили за этим футболистом? Мы предлагаем вам это проверить, пройдя наш квиз.