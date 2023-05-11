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Ингулец - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ингулец - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Олександр Приходько
Вокруг этого матча задолго до стартового свистка была шумиха. "Шахтер" с "Ингульцом" договорились игру, которая должна была состояться в Петровом, сыграть во Львове. "Шахтер" взял на себя логистические расходы "Ингульца". Что вызвало большое возмущение среди представителей конкурентов "горняков". Некоторые считают это чуть ли не взяткой, некоторые – грубым нарушением спортивного принципа. Но УПЛ и УАФ молчат, поэтому матч состоится по плану.
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А запланирован матч на субботу, 13-е мая 2023-го года, в 17:00. Место проведения – "Львов Арена". Транслятором матча выступит компания Setanta Sports. Смотреть можно будет как на ОТТ-платформе в приложении, так и на линейном канале Setanta Sports у других провайдеров. В частности, на MEGOGO. Просмотр требует регистрации.
Если у вас не будет возможности наблюдать за игрой в прямом видеоэфире, предлагаем следить за ходом событий с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции >>>
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