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Селезнев официально объявил о завершении карьеры
В Ужгороде состоится его прощальный матч
Фото: ФК Минай
Известный украинский форвард Евгений Селезнев объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 37 лет.
"Моя Украина - от Донецка до Ужгорода".
Вот такое название и будет иметь благотворительный прощальный матч, который мы организуем. Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей. Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное, чтобы от этой встречи пользу получили наши военные. Украинские воины - наши главные звезды! Звезды не только Украины, а всего цивилизованного мира, который объединился, чтобы противостоять кровавому захватчику.
Этот матч действительно прощальный для меня. Но я посвящаю его нашим защитницам и защитникам. Если бы не они, не было бы футбола, не было бы Украины. Спасибо вам ребята и девушки!
Матч состоится в Ужгороде на "Авангарде". Осталось меньше месяца. У нас впереди много работы. Мы стремимся провести матч на высоком уровне, чтобы собрать серьезную сумму для наших военных. Мы зависим от них, а они нуждаются в нашей поддержке.
Вместе - победим. Слава Украине, друзья!", - написал Селезнев в своем Instagram.
Селезнев успел поиграть за свою карьеру за целый ряд клубов - "Шахтер", "Днепр", "Малага", "Карабюкспор", "Акхисарспор" и "Бурсаспор" и "Колос". Последним его клубом был "Минай", за который он провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
На его счету также 11 забитых мячей в 57 матчах за сборную Украины.
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