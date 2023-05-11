Селезнев официально объявил о завершении карьеры

Известный украинский форвард Евгений Селезнев объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 37 лет.

"Моя Украина - от Донецка до Ужгорода".

Вот такое название и будет иметь благотворительный прощальный матч, который мы организуем. Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей. Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное, чтобы от этой встречи пользу получили наши военные. Украинские воины - наши главные звезды! Звезды не только Украины, а всего цивилизованного мира, который объединился, чтобы противостоять кровавому захватчику.

Этот матч действительно прощальный для меня. Но я посвящаю его нашим защитницам и защитникам. Если бы не они, не было бы футбола, не было бы Украины. Спасибо вам ребята и девушки!

Матч состоится в Ужгороде на "Авангарде". Осталось меньше месяца. У нас впереди много работы. Мы стремимся провести матч на высоком уровне, чтобы собрать серьезную сумму для наших военных. Мы зависим от них, а они нуждаются в нашей поддержке.

Вместе - победим. Слава Украине, друзья!", - написал Селезнев в своем Instagram.