Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Заря" в 2023-м календарном году держит прекрасный темп. Не идеальный, потому что есть поражение от "Кривбасса", но мощный. Это позволяет команде находиться в борьбе за зону Лиги чемпионов.
В 26-м туре задача перед командой Патрика Ван Леувена с теоретической точки зрения стоит простая – победить кризисный "Металлист". Но матч выездной, тем более против команды, которая в предыдущем туре прервала свою затяжную безвыигрышную серию и теперь находится на волне подъема. Свою изюминку противостояние имеет.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч "Металлист" - "Заря" состоится в воскресенье, 14-го мая, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН, который находится в свободном доступе у всех провайдеров телевидения. Также игру можно будет посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале FootballHab. Плейер с трансляцией появится на нашем сайте в день матча. Следите за обновлениями.
Если у вас не будет возможности наблюдать за игрой в прямом видеоэфире, предлагаем следить за ходом событий с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции >>>
Популярное сейчас
- Зинченко пропустит июньские матчи сборной Украины – Источник
- +750 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11 мая
- Моуриньо после 1:0 с Байером: Интеллектуально это был очень сложный матч
- Кучер о конфликте с Ротанем: Не понимаю, при чем здесь наша скамейка, такого не должно быть
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО