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Металлист - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Металлист - Заря: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Металлист - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Заря" в 2023-м календарном году держит прекрасный темп. Не идеальный, потому что есть поражение от "Кривбасса", но мощный. Это позволяет команде находиться в борьбе за зону Лиги чемпионов.

В 26-м туре задача перед командой Патрика Ван Леувена с теоретической точки зрения стоит простая – победить кризисный "Металлист". Но матч выездной, тем более против команды, которая в предыдущем туре прервала свою затяжную безвыигрышную серию и теперь находится на волне подъема. Свою изюминку противостояние имеет.

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Матч "Металлист" - "Заря" состоится в воскресенье, 14-го мая, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН, который находится в свободном доступе у всех провайдеров телевидения. Также игру можно будет посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале FootballHab. Плейер с трансляцией появится на нашем сайте в день матча. Следите за обновлениями.

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Трансляція матчу Металіст - Зоря
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Если у вас не будет возможности наблюдать за игрой в прямом видеоэфире, предлагаем следить за ходом событий с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции >>>

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В статье: Заря (Луганск) Где смотреть футбол Металлист (Харьков)
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