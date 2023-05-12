Металлист - Заря. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Заря" в 2023-м календарном году держит прекрасный темп. Не идеальный, потому что есть поражение от "Кривбасса", но мощный. Это позволяет команде находиться в борьбе за зону Лиги чемпионов.

В 26-м туре задача перед командой Патрика Ван Леувена с теоретической точки зрения стоит простая – победить кризисный "Металлист". Но матч выездной, тем более против команды, которая в предыдущем туре прервала свою затяжную безвыигрышную серию и теперь находится на волне подъема. Свою изюминку противостояние имеет.

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Матч "Металлист" - "Заря" состоится в воскресенье, 14-го мая, в 13:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал УНИАН, который находится в свободном доступе у всех провайдеров телевидения. Также игру можно будет посмотреть в свободном доступе на YouTube-канале FootballHab. Плейер с трансляцией появится на нашем сайте в день матча. Следите за обновлениями.

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