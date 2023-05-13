Минай - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Днепр-1" продолжает свой путь, который может привести к исторической цели – к чемпионству. Но путь очень тернист, ведь конкуренты у днепрян сильны, а соперники упираются в каждом поединке. Даже аутсайдеры. Особенно такие как "Минай".

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Закарпатцы имеют свою цель – они не учитывают чужие амбиции. Владимир Шаран стремится оставить команду в Премьер-лиге, и ради этой цели будет ложиться костьми в оставшихся матчах. Особенно на своем поле.

Матч 26-го тура УПЛ "Минай" - "Днепр-1" состоится в понедельник, 15-го мая, в 13:00 на "Минай-Арене". Прямая онлайн видеотрансляция запланирована на видеосервисе Setanta Sports. Для просмотра требуется регистрация и подписка.

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