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Минай - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Минай - Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.05.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Минай - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол

"Днепр-1" продолжает свой путь, который может привести к исторической цели – к чемпионству. Но путь очень тернист, ведь конкуренты у днепрян сильны, а соперники упираются в каждом поединке. Даже аутсайдеры. Особенно такие как "Минай".

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Закарпатцы имеют свою цель – они не учитывают чужие амбиции. Владимир Шаран стремится оставить команду в Премьер-лиге, и ради этой цели будет ложиться костьми в оставшихся матчах. Особенно на своем поле.

Матч 26-го тура УПЛ "Минай" - "Днепр-1" состоится в понедельник, 15-го мая, в 13:00 на "Минай-Арене". Прямая онлайн видеотрансляция запланирована на видеосервисе Setanta Sports. Для просмотра требуется регистрация и подписка.

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Трансляція матчу Минай - Дніпро-1
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Если у вас не будет возможности наблюдать за игрой в прямом видеоэфире, предлагаем следить за ходом событий с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции >>>

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