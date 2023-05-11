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Селезнев: Я всю жизнь зарабатывал деньги футболом, а на своем прощальном матче хочу заработать для военных

Премьер-лига
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Форвард говорит, что тяжело переживает события в Украине, тяжело фокусироваться на футболе

Селезнев: Я всю жизнь зарабатывал деньги футболом, а на своем прощальном матче хочу заработать для военных

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Костюк Автор UA-Футбол
Новина українською

Девятого мая стало известно, что бывший футболист "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев все же завершает игровую карьеру. Впоследствии сам игрок подтвердил это официально. Мы связались с Евгением, чтобы получить комментарий по поводу организации его прощального матча.

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- Евгений, почему приняли решение завершить карьеру. Все-таки наигрались?

– Это сложный вопрос. Наверное, наигрался. Скажу так: это решение вызвано совокупностью разных факторов. Один из них – война. Трудно переживаю события в Украине, очень сложно психологически отвлечься от войны и сфокусироваться на футболе. У меня много друзей военных. Они изредка обращаются с просьбами, но я сам стараюсь помочь, поэтому мы всегда на связи и я стараюсь быть им полезным. Быть полезным своей стране. Это стремление каждого украинца. Каждый помогает в этой войне. Только вместе победим. Вместе возвратим в страну мир и отстроим ее.

– Почему Вы решили проводить прощальный матч именно в Ужгороде?

- Потому что мне нравится на Закарпатье. Мне здесь комфортно и я планирую здесь жить дальше. Важно, что Ужгород сегодня – самый безопасный город в Украине. Здесь можно организовать действительно хороший матч, тем более что мы собираемся не просто для того, чтобы в футбол поиграть. В Ужгород приедут мои друзья военные и наша цель – собрать для них деньги. Купить то, что им нужно. Хочу, чтобы они сами составили список необходимого, и именно на это пойдут все собранные средства. Все, что мы с командой организаторов сумеем собрать во время матча, будет до последней копейки передано военным.

– Вы можете уже назвать кого-то из участников матча?

– Приглашенных действительно много. Очень хочу видеть своих друзей – Руслана Ротаня, Андрея Русола, Дарио Срну, Андрея Ярмоленко, Николая Шапаренко, Ярослава Ракицкого. А вот остальных я оставлю в секрете. В СМИ уже писали несколько фамилий, но я комментировать это не буду. Скоро все станет известно. Немного подождать осталось.

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Всех нас объединяет цель – собрать средства для ВСУ. Я всю жизнь зарабатывал деньги футболом, а на своем прощальном матче хочу заработать для военных. Верю, что матч будет интересен болельщикам и они нас поддержат, помогут собрать весомую сумму. Будем принимать донаты во время трансляции и на стадионе, устроим аукционы с крутыми лотами от военных и футболистов. Будет мощно.

- Евгений, но ведь это конец только игровой карьеры? Уходить из футбола вы не планируете?

- Нет, футбол – моя жизнь. Ни в коем случае. Я остаюсь в футболе, буду его популяризировать, пытаться развивать. Считаю, что в футболе должны быть люди, любящие эту игру. Я люблю ее.

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В статье: Евгений Селезнев
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