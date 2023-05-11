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УПЛ. Днепр-1 - Александрия 1:1. Потенциальная победа - не реальная

Премьер-лига
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(1 голосов)

Доигрывание матча первого тура

УПЛ. Днепр-1 - Александрия 1:1. Потенциальная победа - не реальная

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч не позволял целостным взглядом постичь ситуацию в турнирной таблице. Вернее, отложение этого матча постоянно заставляло считать потенциальные очки, а не фактические. По этим потенциальным (или по потерянным) "Днепр-1" в прошлом туре вернулся на первое место, опередив "Шахтер" по дополнительным показателям. Но ведь еще нужно было взять фактические три очка.

Изюминка в том, что "Днепр-1" играл против "Александрии", которая как раз и остановила "Шахтер" в хронологически последнем туре УПЛ. Перед командой Кучера стояла задача не повторить ошибок своего конкурента.

УПЛ. Днепр-1 - Александрия 1:1. Потенциальная победа - не реальная - изображение 1

Было тяжело. Ибо "Александрия" начала без церемоний. Сразу создала момент имени Мирошниченко (его удар потянул Рыбак). Но и "Днепр-1" не был пассивным. Супер-момент возник у Пихаленка, который с очень удобной позиции пробил точно в голкипера. Ох, а какой мог быть ассист пяткой у Довбика…

Игра развивалась динамично, а напряжение нарастало. И достигло своего апогея, когда судья Козик назначил пенальти за падение Назаренко в штрафной площади после прикосновения к его спине Скорко. Это решение так возмутило тренерский штаб "Александрии", что конфликтовать с Кучером, Красниковым и другими представителями днепрян пошли Кравченко с Ротанем. Дошло до потасовки (Пеглов первым распустил руки) и закономерных удалений тренера гостей и ассистента тренера хозяев.

УПЛ. Днепр-1 - Александрия 1:1. Потенциальная победа - не реальная - изображение 2

А Довбик тем временем реализовал пенальти, забив свой 22-й гол в чемпионате. Но "Днепр-1" недолго радовался преимуществу. В одной из последующих атак "Александрия" заработала стандарт, Рыбалка взвешенно подал на голову Ковальца, а тот точно пробил. Все началось с самого начала.

И, надо сказать, и дальше шло с угрозой у обеих ворот. Гуцуляк и Довбик сами создали для себя моменты, но не забили. В такой игре это могло вылезти боком, ведь соперник тоже атаковал и мог наказать за не реализацию. В частности, дальним ударом от Скорко, когда Рыбак только кончиками пальцев вытащил мяч из-под штанги.

УПЛ. Днепр-1 - Александрия 1:1. Потенциальная победа - не реальная - изображение 3

"Александрия" играла не так, как против "Шахтера" несколькими днями раньше. Тогда команда Ротаня отдала мяч сопернику, выбрав стиль "второго номера". Сейчас же, в начале второго тайма, горожане заставляли "Днепр-1" работать в отборе, применяя комбинации с коротким и средним пасом.

Но до поры до времени – без моментов. У обоих ворот. Только со стандартов. Михайленко мог забить ударом головой после подачи от углового, но не попал в дальний угол.

УПЛ. Днепр-1 - Александрия 1:1. Потенциальная победа - не реальная - изображение 4

С каждой минутой "Днепру-1" было все труднее проходить защитные редуты соперника. Ну, сначала нужно было отобрать мяч. Когда это удавалось и когда удавалось разыгрывать комбинации, было действительно интересно. В частности, в эпизоде, когда Довбик и Бланко "разрезали" защиту "Александрии", но дело до последнего удара не довели.

В конце матча уже "Днепр-1" контролировал мяч. Но его, в отличие от "Александрии", контроль ради контроля не устраивал. Надо было забивать. Команда была настроена на это: мяч вводился в игру быстро, замены проводились очень стремительно, движение – постоянно вперед. Но ведь моментов было маловато. Шанс на миллион (в свете борьбы за Лигу чемпионов звучит актуально) потерял Танковский, который, выйдя тет-а-тет, пробил точно в Шевченко (правильно сократил угол обстрела).

Было бы очень весело, если бы в ходе контратаки забил Мустафаев – удар был с прицелом под перекладину, но Рыбак вытащил. "Александрия" полностью заслужила не проиграть сегодняшний матч. Да и Шевченко помог, когда потянул дальний удар Когута. Ничья с "Шахтером", ничья с "Днепром-1". Если бы еще научилась побеждать соперников уровня "Ингульца" - можно бы бороться за топ-3.

УПЛ. Днепр-1 - Александрия 1:1. Потенциальная победа - не реальная - изображение 5

А для "Днепра-1" еще ничего не потеряно глобально. Просто упущена возможность вернуться на первое место уже сейчас.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 11.05.2023. Первый тур (доигрывание)
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Ярослав Козик
СК "Днепр-1" - ФК "Александрия" 1:1
Голы: Артем Довбик 22 (пен.) - Кирилл Ковалец 26

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Владимир Адамюк (Хайнер 84), Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко (Игорь Когут 84), Валентин Рубчинский (Вячеслав Танковский 61), Доминго Бланко (Жоау Пеглов 72), Александр Назаренко (Евгений Пасич 61), Александр Сваток, Александр Пихалёнок

ФК "Александрия": Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Андрей Кулаков 71), Денис Мирошниченко, Кирилл Сигеев (Валерий Бондаренко 90+2), Олег Кожушко (Эмиль Мустафаев 46), Сергей Логинов, Даниил Скорко, Юрий Копина (Иван Матюшенко 90+2), Сергей Рыбалка, Николай Михайленко

Предупреждения: Александр Назаренко 39 - Даниил Скорко 20, Олег Кожушко 42, Сергей Рыбалка 85

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Комментарии (36)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2023 в 16:25
Это хорошо.
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+4
-1
balamyt (Boston)
11.05.2023 в 16:18
Я фанат Днепра ..но к сожалению игра нинешней команды меня не очень устраивает..К тому же много брака и не очень обоснованных пенальти в ворота соперников..Надеюсь что в игре с Шахтером выявится настоящего Чемпион Украины.
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+1
0
Alex-696 (Немирів)
11.05.2023 в 15:43
В очній зустрічі судєйка призначатиме пенальті на користь Дніпра і тут же ж відміняти забиті голи. Ото цирк буде)))
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0
-2
fanatSD (донецк)
11.05.2023 в 15:59
твоє ....динамо залишиться ні з чим,в дурнях.вперше з 1991.будеш радий баран
Ответить
+1
-3
Alex-696 (Немирів)
11.05.2023 в 16:08
Яка культура у данбасяу))) ка цапи вам рідня? Принаймні, рідня за культурою)))
0
-3
fanatSD (донецк)
11.05.2023 в 16:20
притули пельку .....можеш лизати зад суркісам мовчки.
+1
-1
Alex-696 (Немирів)
11.05.2023 в 16:56
Ти хоч один раз читав мої дописи на захист сурків? Наведи приклад, балабол.
0
0
Number13 (Мариуполь)
11.05.2023 в 15:41
Видимо, теперь по 2 пенальти за матч начнуть рисовать...
Ответить
+7
0
avatar
Полiccя (Житомир)
11.05.2023 в 15:33
раніше завжди вболівав проти Шахтаря . після того як побачив який пенальті поставили у ворота Олександрії я проти Дніпра 1 . соромно за таких майбутніх чемпіонів
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+6
0
avatar
scorpius (Ck)
11.05.2023 в 15:45
Хто сказав що вони обов'язково ними стануть? Он кажуть, що Шахтар теж із суддями працює))
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+3
-2
avatar
Полiccя (Житомир)
11.05.2023 в 16:01
Я мав на увазі Дніпро1 і Шахтар . В Зорю не вірю. Нажаль
+1
0
Number13 (Мариуполь)
11.05.2023 в 16:03
Ну да, вары им покупает)
0
-1
Romerik (YNWA)
11.05.2023 в 15:11
За 8 останніх матчів 5 пенальті, половину з яких намальовані. Але не забуваємо, що то Шахтар тягнуть судді
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+10
-1
Alex-696 (Немирів)
11.05.2023 в 15:42
Там теж. Тільки просто голи суперників не зараховують)))
Ответить
0
-2
avatar
scorpius (Ck)
11.05.2023 в 15:43
Раз - не 321
+1
-1
Alex-696 (Немирів)
11.05.2023 в 15:49
Тут, вже з якого боку подивитись)))
0
-2
fanatSD (донецк)
11.05.2023 в 15:54
дирява повія та "янголи"динамо
+1
-2
fanatSD (донецк)
11.05.2023 в 15:56
з якого хочеш тка і дивись шльондра
+1
-1
Alex-696 (Немирів)
11.05.2023 в 16:09
Ох і дебілко ж ти, фантік)))
0
0
fanatSD (донецк)
11.05.2023 в 16:24
в дзеркало подивися юродивий з немиріва.всі диряві-.....дєбіли
0
-1
Alex-696 (Немирів)
11.05.2023 в 16:59
Ну, оь із Скорпіусом можна цивілізовано спілкуватись, а ти фантік і ще тут є один такий же - повні закомплексовані ідіоти. Якщо є що сказати по факту - кажи, а кидатись образами на адресу незнайомих людей - це бидлятство.
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.05.2023 в 15:10
Дніпро, Шахтар, Олександрія та, мабуть, Ворскла - команди приблизно одного рівня. Турнірна таблиця - це фальсифікат, витвір корупційної "гри" Ахметова і Коломойського.
Ответить
+4
-6
fanatSD (донецк)
11.05.2023 в 15:28
пора к психиатру
Ответить
+2
-5
avatar
scorpius (Ck)
11.05.2023 в 15:41
Наверное поздно уже
+3
-5
FC Energy (Новая Каховка)
11.05.2023 в 15:37
если так, то Динамо, Ингулец, Рух - команды примерного одного уровня, уровень дна
Ответить
+4
-5
shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2023 в 16:27
О, дурень нарисовался.
Ответить
+1
-4
el.eng (Кривой Рог)
11.05.2023 в 15:10
настоящий цирк с этими пенальтями для днепра! что скажет самый честный журналыст ЦыГАНЫК???
Ответить
+8
0
avatar
scorpius (Ck)
11.05.2023 в 15:07
Вот и - 1 попался на ничейный крючок Ротаня
Ответить
+3
0
Бандеровець) (Одесса)
11.05.2023 в 15:03
Как противно смотреть на этот фэйковый Днепр с ихними пенальками((чего эту Пеглоу не выгнали?
Ответить
+9
0
alex.belogubko (одесса)
11.05.2023 в 14:58
в каждом матче Днепру дают бить пенальти --когда это закончится --уже это надоело --смотришь этот дворовой футбол и приходят мысли какие ЕК --только для позора
Ответить
+8
0
tolina-ystas (Краматорск)
11.05.2023 в 14:56
Очень жалко,что вот такие козаки могу реально повлиять на чемпионский титул.
Ответить
+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
11.05.2023 в 15:28
Ну як сказати, те що Дніпро не переміг це його вина. Мають гру з ШД попереду , в якій треба буде перемагати безпосереднього конкурента. Це буде справедливе визначення чемпіона
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+2
0
Alex-696 (Немирів)
11.05.2023 в 15:40
Цікаво, кому судді віддадуть перевагу - бєні, чи ахмєткі?
+1
-3
fanatSD (донецк)
11.05.2023 в 15:57
сурккісу
+1
-3
Будєм разбіратся (Київ)
11.05.2023 в 16:21
Сподіваюсь, що фактор суддівства не вплине на гру і переможе сильніший. Динамо цього року не змогло скласти конкуренцію, тому я хочу щоб Україну представляв в ЛЧ сильніший клуб.
+1
0
Alex-696 (Немирів)
11.05.2023 в 17:01
Щось мені здається, що в їх очній зустрічі буде великий шкандаль. Хотілося б помилитись, але...
0
0

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