УПЛ. Днепр-1 - Александрия 1:1. Потенциальная победа - не реальная

Этот матч не позволял целостным взглядом постичь ситуацию в турнирной таблице. Вернее, отложение этого матча постоянно заставляло считать потенциальные очки, а не фактические. По этим потенциальным (или по потерянным) "Днепр-1" в прошлом туре вернулся на первое место, опередив "Шахтер" по дополнительным показателям. Но ведь еще нужно было взять фактические три очка.

Изюминка в том, что "Днепр-1" играл против "Александрии", которая как раз и остановила "Шахтер" в хронологически последнем туре УПЛ. Перед командой Кучера стояла задача не повторить ошибок своего конкурента.

Было тяжело. Ибо "Александрия" начала без церемоний. Сразу создала момент имени Мирошниченко (его удар потянул Рыбак). Но и "Днепр-1" не был пассивным. Супер-момент возник у Пихаленка, который с очень удобной позиции пробил точно в голкипера. Ох, а какой мог быть ассист пяткой у Довбика…

Игра развивалась динамично, а напряжение нарастало. И достигло своего апогея, когда судья Козик назначил пенальти за падение Назаренко в штрафной площади после прикосновения к его спине Скорко. Это решение так возмутило тренерский штаб "Александрии", что конфликтовать с Кучером, Красниковым и другими представителями днепрян пошли Кравченко с Ротанем. Дошло до потасовки (Пеглов первым распустил руки) и закономерных удалений тренера гостей и ассистента тренера хозяев.

А Довбик тем временем реализовал пенальти, забив свой 22-й гол в чемпионате. Но "Днепр-1" недолго радовался преимуществу. В одной из последующих атак "Александрия" заработала стандарт, Рыбалка взвешенно подал на голову Ковальца, а тот точно пробил. Все началось с самого начала.

И, надо сказать, и дальше шло с угрозой у обеих ворот. Гуцуляк и Довбик сами создали для себя моменты, но не забили. В такой игре это могло вылезти боком, ведь соперник тоже атаковал и мог наказать за не реализацию. В частности, дальним ударом от Скорко, когда Рыбак только кончиками пальцев вытащил мяч из-под штанги.

"Александрия" играла не так, как против "Шахтера" несколькими днями раньше. Тогда команда Ротаня отдала мяч сопернику, выбрав стиль "второго номера". Сейчас же, в начале второго тайма, горожане заставляли "Днепр-1" работать в отборе, применяя комбинации с коротким и средним пасом.

Но до поры до времени – без моментов. У обоих ворот. Только со стандартов. Михайленко мог забить ударом головой после подачи от углового, но не попал в дальний угол.

С каждой минутой "Днепру-1" было все труднее проходить защитные редуты соперника. Ну, сначала нужно было отобрать мяч. Когда это удавалось и когда удавалось разыгрывать комбинации, было действительно интересно. В частности, в эпизоде, когда Довбик и Бланко "разрезали" защиту "Александрии", но дело до последнего удара не довели.

В конце матча уже "Днепр-1" контролировал мяч. Но его, в отличие от "Александрии", контроль ради контроля не устраивал. Надо было забивать. Команда была настроена на это: мяч вводился в игру быстро, замены проводились очень стремительно, движение – постоянно вперед. Но ведь моментов было маловато. Шанс на миллион (в свете борьбы за Лигу чемпионов звучит актуально) потерял Танковский, который, выйдя тет-а-тет, пробил точно в Шевченко (правильно сократил угол обстрела).

Было бы очень весело, если бы в ходе контратаки забил Мустафаев – удар был с прицелом под перекладину, но Рыбак вытащил. "Александрия" полностью заслужила не проиграть сегодняшний матч. Да и Шевченко помог, когда потянул дальний удар Когута. Ничья с "Шахтером", ничья с "Днепром-1". Если бы еще научилась побеждать соперников уровня "Ингульца" - можно бы бороться за топ-3.

А для "Днепра-1" еще ничего не потеряно глобально. Просто упущена возможность вернуться на первое место уже сейчас.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 11.05.2023. Первый тур (доигрывание)

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Ярослав Козик

СК "Днепр-1" - ФК "Александрия" 1:1

Голы: Артем Довбик 22 (пен.) - Кирилл Ковалец 26

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Владимир Адамюк (Хайнер 84), Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко (Игорь Когут 84), Валентин Рубчинский (Вячеслав Танковский 61), Доминго Бланко (Жоау Пеглов 72), Александр Назаренко (Евгений Пасич 61), Александр Сваток, Александр Пихалёнок

ФК "Александрия": Никита Шевченко, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Андрей Кулаков 71), Денис Мирошниченко, Кирилл Сигеев (Валерий Бондаренко 90+2), Олег Кожушко (Эмиль Мустафаев 46), Сергей Логинов, Даниил Скорко, Юрий Копина (Иван Матюшенко 90+2), Сергей Рыбалка, Николай Михайленко

Предупреждения: Александр Назаренко 39 - Даниил Скорко 20, Олег Кожушко 42, Сергей Рыбалка 85