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Логинов отыграл за две команды в матче Днепр-1 - Александрия: как это возможно

Премьер-лига
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Защитник арендован у днепрян

Логинов отыграл за две команды в матче Днепр-1 - Александрия: как это возможно

фото - Олександр Приходько

Новина українською

В четверг, 11 мая, состоялось доигрывание поединка 1-го тура УПЛ "Днепр-1" и "Александрия". Соперники не выявили сильнейшего - 1:1.

Кроме того, что во время игры произошел скандал и в итоге фаворит не смог одержать победу, матч войдет в историю уникальным событием. В этом поединке один игрок сыграл за обе команды!

Как известно, этот матч был начат 23 ноября прошлого года, но остановлен через 9 минут из-за воздушной тревоги. Впоследствии было решено, что доигрывание уже состоится весной. На тот момент Сергей Логинов был игроком "Днепра-1" и находился на скамейке запасных команды Кучера.

А в феврале "Александрия" арендовала Логинова до конца текущего чемпионата. Очевидно, что стороны сумели договориться по поводу его участия в этом противостоянии, поэтому сегодня Сергей уже сыграл за команду Руслана Ротаня. То есть в одном матче, пусть и в растянутом по времени, Логинов принял участие в составах обеих команды.

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Заметим, что по регламенту в состав команд, которые доигрывают матч через некоторое время, могут быть внесены любые футболисты, заявленные на сезон на момент проведения доигрывания матча, независимо от того, были ли они в составе на момент начала прекращенной встречи. При этом игроки, которые выходили в старте 23 ноября, не могли оказаться в резерве сейчас, также сегодня не могли бы сыграть дисквалифицированные на тот момент исполнители. Эти ограничения не касались Сергея Логинова.

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В статье: ФК Александрия Сергей Логинов СК Днепр-1
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