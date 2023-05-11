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Сергей Кравченко: Руслана Ротаня провоцировали со скамьи Днепра-1, он не сдержался

Премьер-лига
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В Александрии удовлетворены результатом встречи с одним из лидеров

Сергей Кравченко: Руслана Ротаня провоцировали со скамьи Днепра-1, он не сдержался

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Ассистент главного тренера "Александрии" Руслана Ротаня - Сергей Кравченко - ответил на вопросы журналистов по итогам матча его команды против "Днепра-1".

- Насколько вы удовлетворены результатом и качеством сегодняшней игры?

- Довольны и качеством, и результатом. Мы хотели выиграть, но и ничья с лидером чемпионата - хороший результат. И считаю, что закономерен.

- У вас уже есть понимание того, что команда близка к выходу в еврокубки?

- Да, есть понимание этого. Более того, есть задача попасть в еврокубки, поэтому каждое очко для нас важно. Для нас, нашей команды. Тем более одно очко, добытое с лидером. Мы отобрали очки и у "Шахтера", и у "Днепра-1", борющихся за чемпионство. Но это их дела. У нас свои цели.

- Что за конфликт случился между командами в первом тайме?

- Главный тренер Руслан Петрович после назначения пенальти был недоволен решением судьи. Это обычные эмоции. А с лавки "Днепра-1" его провоцировали. Мы все - живые люди, все - на эмоциях. Тем более, после такого решения. Поэтому произошло то, что произошло. Спровоцировали главного тренера, он не сдержался.

Отметим, что матч "Днепр-1" - "Александрия" завершился со счетом 1:1. Команда Ротаня занимает пятое место, имея преимущество над ближайшим преследователем в 6 очок. Следующий матч "Александрия" сыграет с "Колосом".

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В статье: Сергей Кравченко ФК Александрия СК Днепр-1
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