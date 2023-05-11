Незаренко-Скорко и Бабогло-Келси – эпизоды похожие? А судейские решения разные

Самоцелью здоровой, амбициозной команды должен быть не только выход в Лигу чемпионов, но и наращивание мышц, чтобы в Лиге чемпионов выглядеть достойно. Но с таким судейством, которое есть в УПЛ, нельзя ждать чего-то хорошего в матчах на международной арене. Ведь наши команды привыкают к тепличным условиям. И избавиться от этого привыкания потом очень сложно.

Здесь будет даже не анализ судейства матча "Днепр-1" - "Александрия" (1:1, арбитр в поле – Ярослав Козик), а сравнение двух эпизодов. Эпизодов свежих, словно горный ветерок. Во вчерашнем (10.05.2023) поединке Лиги чемпионов между "Миланом" и "Интером" Хиль Мансано сначала назначил пенальти из-за падения Лаутаро Мартинеса, обусловленного контактом с Кьером/Томори, а затем отменил решение, просмотрев видеоповтор.

А теперь видео с падением Назаренко после прикосновения к нему руки Скорко.

Очевидно, что пенальти ни там, ни там не было.

Козика может оправдывать только тот факт, что его испанский коллега все же получил помощь ВАР, а украинский рефери должен был рассудить все сам. Но возвращаемся на неделю в прошлое к матчу "Александрия" - "Шахтер", где ВАРа также не было, и тоже был похожий эпизод, когда Бабогло придерживал за футболку Келси.

Почему там не пенальти, а в эпизоде Назаренко - Скорко – пенальти? И какая позиция теперь будет у болельщиков двух соперничающих за первое место команд? Сторонники "Шахтера" ж требовали за тот контакт одиннадцатиметровый удар, значит, должны оправдывать и сегодняшнее решение Козика. И наоборот: если болельщики днепрян признают этот пенальти справедливым, то следует признавать несправедливость в эпизоде Бабогло-Келси.

Но мы – не болельщики. Наша задача – объективность и последовательность. Писали тогда, пишем и теперь: ни первый, ни второй случай – это не пенальти. Это игровые эпизоды, которых за матч – десятками. И если все свистеть, то счеты будут хоккейными или теннисными.

Однако болельщикам можно простить любую непоследовательность. Для каждого своя рубашка команда ближе к телу. Простить нельзя судьям и их кураторам, потому что они портят и без того убогий украинский футбол. За непоследовательность и разные вердикты в подобных эпизодах должны быть наказания. Ответственность. Отстранение.

С другой стороны… Игру "Александрия" - "Шахтер" судил Александр Дердо, а не Ярослав Козик. Мы хотим последовательности Козика по отношению к своему коллеге, хотя он даже по отношению к самому себе не всегда последователен (матч "Колос" - "Заря" 0:1).

Нужен ВАР. Это не панацея, но это хоть что-то…